Заместитель губернатора Одесской области Олег Муратов отправится в СИЗО на два месяца с правом внесения залога в размере 3 220 800 гривен.

Такое решение вынес Приморский суд Одессы.

Адвокат чиновника Вадим Оксюта просил судью провести заседание без журналистов, ссылаясь на то, что до сих пор действует коронавирусный карантин. Однако представители СМИ остались в зале суда.

Суд во главе с судьей Андреем Науменко арестовал Муратова на два месяца, полностью удовлетворив ходатайство прокурора.

Как пиала "Страна", замначальника Одесской ОВА Олега Муратова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Как утверждает пресс-служба СБУ, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений областной администрации свое содействие, чтобы избежать уголовной ответственности за присвоение госимущества. По версии следствия, за 35 тысяч долларов Муратов обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства.

Муратов на суде по избранию меры пресечения заявил, что "вся эта игра задумана спецслужбами страны-агрессора".