Задержанный по подозрению во взятке замначальника Одесской областной военной администрации Олег Муратов на суде по мере пресечения заявил, что "вся эта игра задумана спецслужбами страны-агрессора".

Об этом сообщает местные издания.

По версии следствия за 35 тыс. долларов Муратов обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства.

Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу "аванса" в размере 27 тыс. долларов.

Муратов же возмутился, что на суде не присутствует потерпевший по его делу, и заявил, что считает происходящее провокацией, потребовав своего немедленного освобождения.

Об истории с задержанием Муратова "Страна" подробно писала здесь. Замглаву Одесской областной военной администрации Олега Муратова сотрудники СБУ задержали 4 января. Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле обнаружено более $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты.

Напомним, что в декабре НАБУ и САП сообщили подозрения во взяточничестве трем замам мэра Одессы Труханова.