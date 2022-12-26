Адвокат Александра Грановского (Боруховича) Николай Шупеня в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что его клиент все же попал в СИЗО. Информация об этом сегодня вечером начала распространяться в интернете.

"Это неправда. Грановский не в СИЗО. Сегодня состоялось судебное заседание о наложении ареста на имущество моего клиента. Суд частично удовлетворил ходатайство детектива, частично отказал. Арест в итоге наложен только на земельный участок моего клиента", - сказал "Стране" Шупеня.

Напомним, Грановский вместе со своим бизнес-партнёром Борисом Кауфманом проходит по уголовному делу о коррупции в системе одесской власти. НАБУ и САП утверждают, что участники преступной организации, куда входили Грановский и Кауфман, занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета. 8 декабря Грановский был взят под стражу с правом выйти под залог в 124 миллиона гривен. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. При этом прокурор попросил отправить Грановского за решетку без залога или с залогом в 198 миллионов.

В начале декабря он вышел под залог в 124 миллиона гривен.