Кирилл Тимошенко написал заявление на увольнение из Офиса президента
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, называвший бреднями слухи о расследовании против него, написал заявление об увольнении с должности.
Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.
Вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.
Также источники подтверждают информацию об увольнении нескольких глав областных администраций, связанных с Тимошенко: Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.
Вчера "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал некие кадровые "конкретные решения" на грядущей неделе.
"Эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения. Я не хочу сейчас ничего анонсировать или вдаваться в детали", - заявил президент и далее дал понять, что речь идёт о кадровых решениях, связанных с последними коррупционными скандалами.
Осенью Тимошенко как раз попал в такой скандал. Пресса писала, что внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором ездит заместитель главы Офиса президента, предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий.