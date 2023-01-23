Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, называвший бреднями слухи о расследовании против него, написал заявление об увольнении с должности.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.

Вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.

Также источники подтверждают информацию об увольнении нескольких глав областных администраций, связанных с Тимошенко: Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

Вчера "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал некие кадровые "конкретные решения" на грядущей неделе.

"Эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения. Я не хочу сейчас ничего анонсировать или вдаваться в детали", - заявил президент и далее дал понять, что речь идёт о кадровых решениях, связанных с последними коррупционными скандалами.

Осенью Тимошенко как раз попал в такой скандал. Пресса писала, что внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором ездит заместитель главы Офиса президента, предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий.