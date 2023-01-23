Павла Халимона уволят с должности замглавы фракции "Слуг народа" в парламенте после журналистского расследования о незадекларированной покупке дома в Киеве.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Если ты народный депутат и у тебя есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат", - написал Арахамия.

Также партия призывает правоохранителей начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям.

Ранее СМИ опубликовали расследование о покупке 39-летним Халимоном дома на Печерских холмах в Киеве.

Недвижимость не была указана в декларации нардепа, хотя он фактически там проживал. Также журналисты выяснили, что цена дома с участком по документам составляла 10,5 миллионов, тогда как фактически такие поместья продаются по 50-60 миллионов.

Напомним, что НАБУ разыскивает депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол за незадекларированною аренду жилья стоимостью 5 млн грн.

Также подозрение за незадекларированную квартиру на Печерске предъявили нардепу от "Слуг народа" Юрию Камельчуку.