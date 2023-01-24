Украинскую власть сотрясают кадровые скандалы. Сегодня с утра было официально объявлено об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников. Заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Также уволены четверо глав обладминистраций (Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской), связанных с Тимошенко. Вместо него куратором региональной политики в ОП может стать глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Впрочем, ходят слухи, что этим список отставок не ограничится. Говорят об увольнениях и других лиц вплоть до премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Этому всему предшествовала целая серия коррупционных скандалов во власти. Публикации в СМИ о закупках по завышенным ценам в Минобороны, задержание заместителя министра инфраструктуры, развития общин и территорий Василия Лозинского по подозрению во взятке, информация о поездке Алексея Симоненко на отдых в Испанию и прочее.

Отметим, что это далеко не первые подобные публикации и обвинения в коррупции после начала полномасштабной войны. Но до сих пор они практически никогда не вызывали реакции власти в виде увольнений. Наоборот - нередко в ответ заявлялось, что разоблачители коррупции "работают на врага", сея смуту в обществе в разгар войны.

Однако сейчас реакция была совсем иная. Еще в своем воскресном обращении Зеленский заявил, что на факты коррупции "будет дан мощный ответ". А вчера вечером заявил о кадровых решениях, которые будут обнародованы в ближайшее время, после чего с утра и появились упомянутые выше указы об отставке чиновников.

И внешне это выглядит, что Зеленский принял решение после ряда публикаций (причем сами их фигуранты своей вины не признавали), как бы реагируя на общественный резонанс.

При этом публикации продолжаются. И их целью становятся все более крупные фигуры. Например, уже идут обвинения в коррупции против ключевого человека в структуре украинской власти - главы Офиса президента Андрея Ермака.

А источниками этого наката являются СМИ и активисты, которых принято связывать с западными структурами. А также антикоррупционные органы - НАБУ и САП, которые, как считается, находятся под опекой Вашингтона.

Что уже породило версию о желании Запада таким образом ограничить власть Зеленского (сигналы о недовольстве резким усилением внутриполитических позиций президента время от времени еще в прошлом году звучали в западных СМИ) и показать ему, что США и ЕС намерены жестко контролировать расход многомиллиардный помощи, которая идет Украине (что и побуждает президента реагировать на обвинения в коррупции).

По другой версии, нынешние коррупционные скандалы в украинской власти как раз не очень выгодны администрации Байдена, так как четко вписываются в кампанию республиканцев по критике демократов за "бесконтрольность помощи Украине", добавляя аргументов тем, кто говорит о "разворовывании средств", которые Запад выделяет Киеву во время войны.

А потому, по данной версии, раскручиваются эти скандалы "самоинициативно" украинскими активистами, издателями и прочими лицами, чтоб "поставить себя круто на районе" и получить влияние на процесс принятия решений в Украине.

Но в любом случае постоянные коррупционные скандалы создают в обществе ощущение, что "все наверху воруют, пока наши бойцы проливают кровь на фронте" и потенциально могут вызвать резкий рост недоверия к власти (под такими же лозунгами в свое время обрушили и рейтинг Петра Порошенко). Особенно, если в ближайшие месяцы не будет крупных военных успехов и созданные в обществе ожидания, что "к лету мы будем в Крыму" не оправдаются. В совокупности эти факторы могут привести к острому внутриполитическому кризису в Украине.

Подробности - в публикации "Страны".

От Тимошенко к Ермаку

Наиболее яркой новостью стала отставка заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. В отличие от других заместителей Ермака он был весьма активен в медиаполе, являясь одним из основных спикеров власти по ситуации в регионах во время войны.

Однако по нему еще с прошлого года прогремело несколько скандалов. Первые были связаны с уголовным делом НАБУ по разворовываю гуманитарной помощи в Запорожской области, где главой ОВА работает человек Тимошенко.

Далее были обыски у людей, с ним связанных, скандал в СМИ с освоением средств на "большую стройку" фирмами близкими к главе Днепропетровской ОВА Резниченко (еще один человек Тимошенко), а также публикации о роскошном образе жизни самого заместителя главы ОП (он живет в большом особняке и ездит на "Порше", причем дом он арендовал у крупного строительного бизнесмена Игоря Никонова).

Впрочем, долгое время на публикации власть никак не реагировала. Сам Тимошенко называл все обвинения ложью.

Но сейчас, как видим, процесс резко ускорился и он был вынужден написать заявление на увольнение. Также в отставку ушли близкие к нему главы областных администраций - Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Сумской.

Как говорит источник "Страны", непосредственной причиной отставки Кирилла Тимошенко с поста заместителя главы Офиса президента стала полученная им и руководством ОП информация о готовящихся подозрениях от НАБУ по ряду уголовных дел о коррупции.

"Дела расследовались последние несколько месяцев и сейчас подошли к стадии, когда велика вероятность объявления подозрения Кириллу Тимошенко. Поэтому и было решено, что Тимошенко должен уйти ещё до того, чтоб не бросать тень на весь Офис. На это также наложился давний конфликт Тимошенко с главой ОП Ермаком, который своего зама, мягко говоря, не жаловал. А потому и защищать его особо не хотел. Важно также то, что отставка эта произошла на фоне целого ряда коррупционных скандалов во власти, которые разгорелись в течение последней недели. И отставка Тимошенко, по поводу которого была ранее целая серия публикаций о его возможных коррупционных деяниях, будет подана как то, что власть реагирует на все эти скандалы, а не покрывает своих", - говорит источник.

Также по его данным, под угрозой увольнения по той же причине ещё один заместитель главы ОП, против которого в НАБУ начато расследование уголовного дела о нарушениях в декларировании.

Довольно популярна версия о том, что главной причиной отставки Тимошенко стали его давние противоречия с Ермаком, но источник "Страны" настаивает, что это сыграло вторичную роль. А главными факторами были уголовные дела НАБУ и вал коррупционных скандалов, которые идут в течение последней недели и на который власти были вынуждены дать какой-то ответ.

При этом, по его словам, то, что Зеленский показал, что готов реагировать на "разоблачительные" публикации может разыграть аппетит у их авторов и они начнут бить и по другим людям в команде президента.

"Классической является ситуация по заместителю генпрокурора Алексею Симоненко. Это очень важное было лицо для Банковой. Именно он курировал все наиболее резонансные политические дела - против Медведчука и против Порошенко, например. Но его после одной публикации о том, как он поехал на отдых в Испанию к своей семье, решили слить. И это показательный сигнал для госаппарата. Потому что публикаций еще может быть много. И по Ермаку в том числе", - говорит источник.

По Ермаку речь идет о вчерашнем расследовании проекта "Бигус инфо" о том, что Ермак через близкого к себе человека Артема Колюбаева в 2019-2020 годах якобы вошел в бизнес по застройке совместно с нардепами от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Вадимом Столаром.

Источники "Страны", близкие к Офису президента, назвали эту информацию домыслом и говорят, что Ермак никакого отношения к бизнесу Столара и Медведчука не имеет. А в период, о котором говорится в расследовании у них отношения были довольно напряжёнными (Ермак тогда продвигал тему сотрудничества Банковой с мэром Киева Кличко, с которым до того поссорился Столар).

Однако тема в медиаполе уже заброшена и обсуждается. Особенно на фоне довольно загадочной истории с запретом на выезд из Украины Вадима Столара, который недавно, впервые с 24 февраля вернулся в Украину. По информации источников "Страны" вскоре после этого ему не дали выехать из страны.

Случай этот тут же начали привязывать к скандалу с Колюбаевым. Давний враг Ермака нардеп Гео Лерос (его, кстати, самого в свое время обвиняли в работе на Столара, что он отрицал), утверждает, что Столара не выпускают из Украины якобы, чтоб он переписал на человека Ермака долю Медведчука в строительной кампании.

По другой версии, Столара "припарковали" в Украине, чтоб гарантировать и его лояльность, и лояльность подконтрольной ему депутатской группы "Восстановление Украины".

Но в любом случае, оставаясь в Украине, Столар в любой момент будет доступен и антикоррупционным органам, если они вдруг захотят заняться историей с Колюбаевым и Ермаком.

То есть в целом информационная картина складывается довольно тревожно для Офиса президента в целом, а не только для Кирилла Тимошенко.

Скандал в Минобороны

Описанная выше ситуация накладывается на мощные коррупционные скандалы в правительстве.

Номер один из них это, безусловно, скандал вокруг закупок продовольствия для нужд ВСУ по завышенным ценам.

Журналист и основатель проекта "Наши гроши" Юрий Николов опубликовал колонку на сайте "Зеркала недели", посвященную закупкам продовольствия для ВСУ.

Как утверждает в своем расследовании Николов, Минобороны закупает продукты по ценам в несколько раз выше рыночных.

Журналист ссылается на полученную копию соглашения на услуги организации питания в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Контракт заключен 23 декабря на сумму 13,16 млрд гривен.

Указанные в документах цены на продукты завышены в 2–3 раза в сравнении с рыночными. Например, яйца законтрактованы по цене 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас около 7 грн за штуку, картофель - по 22 грн за килограмм при магазинной цене 8 - 9 грн.

Как уточнил Николов, соглашение подписано с фирмой с уставным капиталом 1000 грн, которая ранее получала только мелкие госзаказы. По всей видимости, делает вывод автор расследования, это - "прокладка" для получения и вывода сверхнаценки в условиях, когда информация о закупках Минобороны стала непубличной.

Журналист заявляет, что обращался за разъяснением в различные инстанции, в том числе в Минобороны, но ответов на свои вопросы не получил, зато его обвинили в подрывной работе во время войны и пригрозили СБУ.

Примечательно, что со своей стороны ситуацию активно "подсвечивал" в соцсетях глава действующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин. Он возложил ответственность за заключение невыгодных для бюджета договоров на министра обороны Алексея Резникова.

"Ответственность за попытку украсть у ВСУ 4 млрд грн (сверхнаценка - Ред.) в полной мере лежит на Резникове, ведомство которого продолжает оправдывать эту очевидную схему", - написал активист в своем телеграм-канале, призвав отправить министра в отставку.

В политтсовке Шабунин известен своими связями с западными посольствами. В первую очередь с американским.

Также характерно, что активисты, связанные с западными структурами, традиционно (за редким исключением) обходят в своей критике главкома ВСУ Валерия Залужного, но зато уже давно критикуют Алексея Резникова, который считается человеком близким к Офису президента и главным центром влияния Банковой в военной сфере.

Сам Резников обвинения отрицает.

Он заявил, что в "слитом" в СМИ контракте оказалась "обычная техническая ошибка".

"В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена (на яйца - Ред.), которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это – обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу", - написал на своей странице в Фейсбуке Резников, добавив, что "яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует.

"Де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", - подчеркнул он.

Он также утверждает, что скандал раздували с прицелом на недавнюю встречу союзников Украины в Рамштайне, что могло навредить договоренностям о новой военной помощи Киеву. Также он намекнул, что заказчиком публикаций могут быть фирмы, которых "отодвинули" от заключения контрактов по питанию для армии.

Вчера вопрос рассматривался на заседании парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. По итогу позиция комитета, в котором большинство составляют "слуги народа", оказалась в поддержку позиции министра обороны.

"Мы все видели контракт, и та цифра, которая была указана (в расследовании "Наших грошей") не соответствует действительности. Поэтому говорить о том, что у нас покупают куриные яйца в два или три раза дороже, чем на рынке, это неправильно. В контракте совсем другая цифра", – сказал глава комитета Александр Завитневич в эфире телемарафона.

Но, тем не менее, в отставку все ж таки сегодня с утра отправился заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение армии.

Как заявляется, в сообщении на сайте Минобороны, он сам написал заявление на увольнение, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Но не факт, что на этом скандал завершится - в СМИ его продолжают раскручивать. В том числе и с прицелом на Резникова.

От Лозинского к Шмыгалю

Второй крупный коррупционный скандал в правительстве - это задержание детективами НАБУ экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. После чего Кабмин уволил его с занимаемой должности на внеочередном заседании 22 января.

Основанием стало подозрение в участии в "схемах" в обмен на взятку в 400 тысяч долларов.

Как заявили в НАБУ, эти деньги замминистра полагались "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" по завышенным ценам.

Детективы НАБУ, работая под прикрытием, внедрились в группу, которая вела переговоры с несколькими чиновниками об участии в распределении 1,68 млрд грн, выделенных Кабмином на обеспечение населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения этой зимой ввиду последствий российских обстрелов.

В заключенных договорах фигурировали цены, завышенные почти на 280 млн грн от заранее определенных бизнесменов, которые переплату должны были передать чиновникам в качестве "благодарности".

Шеф Лозинского - вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по сути открестился от кс-подчиненного.

"В конце декабря начался и до сих пор продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создание нового объединенного Минразвития общин, территорий и инфраструктуры на базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сбережения институционной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде министерства начать проверку всех действующих проектов Мингрегионов, в том числе за бюджетные деньги, деньги международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - написал на своей странице в Фейсбуке Кубраков.

Как обратил внимание народный депутат Александр Дубинский (внефракционный), производство, по которому проходит Лозинский, было открыто 26 сентября прошлого года. Однако в то время его шефом был министр Алексей Чернышов, уволенный из правительства и назначенный в НАК "Нафтогаз" только 3 ноября.

"Это значит, что самая большая интрига, развязка которой нас ждет в ближайшие недели: участвовал ли Чернышов в организации схемы хищения средств, которые Кабмин выделили через Минрегион громадам на закупку генераторов. Или в доле был только [премьер] Шмыгаль, чьим человеком является Лозинский", - отметил в своем Телеграм-канале Дубинский.

Реакция главы правительства на ситуацию была быстрой (увольнение Лозинского), но вполне ожидаемой в такого рода скандалах от любого руководителя, который хочет откреститься от ситуации.

Хотя линия "Лозинский - Шмыгаль" заслуживает особого внимания. Но об этом чуть ниже.

Кто на выход

На фоне всех этих скандалов активно обсуждается тема перестановок в правительстве.

Наиболее часто в числе тех, кто попадет под увольнение называются министр энергетики Герман Галущенко, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (который недавно возглавил Национальный олимпийский комитет), а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин (его, как говорят, хотят отправить послом в Китай).

Впрочем, ни один из них не попадал в коррупционные скандалы в последнее время, а потому вряд ли их отставка будет ответом на них.

Поэтому возникают версии и о более масштабных переменах в Кабмине.

Как утверждают источники "Страны" в правительстве, подозреваемый в коррупции Василий Лозинский был доверенным лицом Шмыгаля. Одно время они вместе работали в департаменте экономического развития во Львовской облгосадминистрации. И после назначения Шмыгаля в феврале 2020-го вице-премьером-министром развития общин и территорий он взял Лозинского к себе первым замом.

"Лозинский и Шмыгаль - давние "побратимы", вместе занимались разными делами во Львовской ОГА", - рассказал "Стране" источник во Львовской обладминистрации.

По словам источника в правительстве, сейчас Шмыгаль пытается всеми силами откреститься от Лозинского.

"Но это ему сделать будет трудно. В Кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", - допускает собеседник.

Отставка премьера, которая повлечет за собой отставку всего Кабмина действительно будет выглядеть "мощным ответом" Зеленского на коррупционные скандалы и о таком варианте мы писали вчера.

Однако, по мнению ряда источников "Страны" в Раде, такой вариант несет для власти несколько рисков, которые могут данную идею (привлекательную с медийной точки зрения) похоронить.

Во-первых, отставка правительства на фоне раскрутки коррупционных скандалов создает риски начала брожения в Раде.

"Разные группы захотят поторговаться, будут проблемы со сбором голосов. Не очень будет приятная ситуация для Банковой", - говорит источник в Раде.

Во-вторых, если верна версия о том, что за нынешним накатом на власть по теме коррупции стоит Запад, то он, после отставки правительства, может жестко поставить условие согласовать с ним кандидатуры в новый Кабмин.

Все это может расшатать систему власти и привести к уменьшению влияния Офиса президента на процессы в стране.

"Многое будет зависеть от того как дальше пойдет дело Лозинского и всплывет ли в нем на каком-то этапе Шмыгаль", - говорит источник.

Но в целом ожидание назревающих кадровых перемен в экспертной среде есть.

"Ситуация на самом деле еще серьезнее, ведь еще есть работа НАБУ по народным депутатам от партии власти в отношении их доходов и покупок, и некоторым из них уже предъявлены подозрения. То есть несколько процессов развиваются параллельно и очень быстро. Мое мнение: власть подталкивают к перестановкам сразу на нескольких уровнях: ОП, правительство и конкретно силовой блок", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

По его мнению, один из вариантов, к которому с помощью антикоррупционных органов может подталкивать украинскую власть Запад - создание нового правительства по типу Кабмина Арсения Яценюка образца 2014 года куда, например, назначили министром финансов американку Наталью Яресько, а министром экономического развития и торговли - литовца Айвараса Абромавичуса.

"Напомню, в тот момент Байден был вице-президентом, так что его окружению такой подход к формированию украинского правительства хорошо знаком", - отмечает Бортник.

"Вообще эти скандалы с крупной коррупцией могут иметь самые разные последствия. В том числе - затормозить евроинтеграцию, так как Европа теперь может выдвинуть некие новые требования к Киеву по части антикоррупционной борьбы. И это еще одно средство давления западных элит на украинскую власть для проведения на те или иные должности своих кандидатов. Тем более, что у Запада есть вопросы и по законам, которые приняли в Украине в пакете условий по евроинтеграции. Очевидно, украинскую власть подталкивают к неким решениям по кадрам, а возможно и по войне", - комментирует Бортник "Стране".

В тоже время источник, близкий к Офису президента считает, что нынешняя кампания по коррупционным скандалам не управляется из Вашингтона.

"Байдену эти скандалы не выгодны, так как льют воду на мельницу республиканцев, которые давно обвиняют Белый дом в том, что тот не контролирует расходование западной помощи. Думаю, что у скандалов есть немало внутренних бенефициаров, которым не нравится то, что Зеленский и Офис президента сейчас контролируют почти все процессы в стране. Плюс разного рода активисты, которые хотят получить влияние. Но проблема в том, что эти скандалы создают напряжение в обществе и Зеленский должен на них реагировать. В разгар тяжелейшей войны это, по сути, создает для власти второй, внутренний, фронт. А воевать на два фронта всего очень непросто. Есть риск внутриполитического кризиса", - говорит источник.