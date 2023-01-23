"Техническая ошибка". Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ
Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ, по поводу чего сейчас идет большой скандал, "технической ошибкой".
Об этом Резников написал в Facebook.
"В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена на яйца, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу", - говорит Резников.
По его словам, все "технические ошибки" в контрактах уже исправляются.
В целом Резников говорит, что цены продуктов для ВСУ действительно отличаются от цен в супермаркетах.
"Просто у каждого есть своя специализация. Собственное производство какой-либо группы товаров или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то – рыба, овощи или молоко", - отмечает министр.
Фиксированной является суточная стоимость питания одного бойца - 145,8 грн, а на конкретные категории товаров только выставляется диапазон допустимой цены.
При этом поставщик привязывается контрактом на год к конкретной воинской части. И цена не должна меняться, если эти военные, например, были переброшены из Львова на Бахмут. Эти издержки бизнес берет на себя.
Также он объяснил высказывание Минобороны про манипулирование журналистов ценами: "Сравниваются несопоставимые вещи. Цены на банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены на литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто и т.д".
Он обещает передать исчерпывающую информацию по этим закупкам нардепам и правоохранителям.
Ранее "Страна" писала, что поставщик продуктов отрицает завышение цен и обвиняет журналистов в манипуляциях.
Напомним, что крупный коррупционный скандал сейчас раскручивается в Минобороны. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.
Вчера Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал некие "конкретные решения" по кадрам на грядущей неделе, в том числе и по вопросам "закупок для военных".