Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ, по поводу чего сейчас идет большой скандал, "технической ошибкой".

Об этом Резников написал в Facebook.

"В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена на яйца, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу", - говорит Резников.

По его словам, все "технические ошибки" в контрактах уже исправляются.

В целом Резников говорит, что цены продуктов для ВСУ действительно отличаются от цен в супермаркетах.

"Просто у каждого есть своя специализация. Собственное производство какой-либо группы товаров или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то – рыба, овощи или молоко", - отмечает министр.

Фиксированной является суточная стоимость питания одного бойца - 145,8 грн, а на конкретные категории товаров только выставляется диапазон допустимой цены.

При этом поставщик привязывается контрактом на год к конкретной воинской части. И цена не должна меняться, если эти военные, например, были переброшены из Львова на Бахмут. Эти издержки бизнес берет на себя.

Также он объяснил высказывание Минобороны про манипулирование журналистов ценами: "Сравниваются несопоставимые вещи. Цены на банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены на литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто и т.д".

Он обещает передать исчерпывающую информацию по этим закупкам нардепам и правоохранителям.

Ранее "Страна" писала, что поставщик продуктов отрицает завышение цен и обвиняет журналистов в манипуляциях.

Напомним, что крупный коррупционный скандал сейчас раскручивается в Минобороны. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

Вчера Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал некие "конкретные решения" по кадрам на грядущей неделе, в том числе и по вопросам "закупок для военных".