Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова своего предшественника Барака Обамы о существовании внеземных цивилизаций.

Соответствующий фрагмент интервью распространили политические телеграм-каналы.

Глава Белого дома заявил, что экс-президент "раскрыл секретные сведения".

Отвечая на вопрос журналиста о визитах инопланетян на Землю, Трамп сказал, что не может подтвердить или опровергнуть их существование, но назвал высказывания Обамы "серьёзным промахом" и добавил, что у того не было права говорить на эту тему.

Напомним, Дональд Трамп отказался извиняться за видео с Бараком и Мишель Обамой в виде обезьян.

По словам американского главы, он не смотрел ролик целиком, а потому "не совершал никакой ошибки".

"Я увидел первую часть где было про украденное голосование где-то в Джорджии, всё видео целиком я не видел. Похоже что в конце была какая-то картинка которая не понравилась людям, мне она тоже не понравилась, но я её не видел", – прокомментировал инцидент Трамп.

Ранее Обама осудил убийство в Миннеаполисе, совершённое иммиграционными агентами.

Экс-президент назвал "душераздирающей трагедией" убийство Алекса Претти. По словам Обамы, этот инцидент должен стать “тревожным сигналом для каждого американца”, потому что "базовые ценности страны всё чаще оказываются под угрозой".