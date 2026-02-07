Президент США Дональд Трамп отказался извиняться за опубликованное им видео Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам американского главы, он не видел видео целиком, а потому "не совершал никакой ошибки".

"Я посмотрел на это видео, увидел первую часть где было про украденное голосование где-то в Джорджии, всё видео целиком я не видел. Похоже что в конце была какая-то картинка которая не понравилась людям, мне она тоже не понравилась, но я её не видел. Я не совершал ошибки, я смотрел только начало. Мне нужно просматривать тысячи вещей", - ответил Трамп журналистке, задавшей вопрос про пост.

Ранее видео, опубликованное на странице Трампа в соцсети Truth Social, в котором Обама и его жена были изображены в виде обезьян, вызвало огромный скандал в том числе и внутри Республиканской партии, так как его содержание оскорбило чернокожих сенаторов, увидевших в этом расистский намек.

Так, сенатор-республиканец Тим Скотт назвал видео "самой расистской вещью, которая когда-либо выходила из Белого Дома". Вскоре видео удалили.

Напомним, летом Трамп намекнул на возможный арест 44-го президента Барака Обамы.