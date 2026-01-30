Подача темы энергетического перемирия в российском информационном пространстве очень показательна с точки зрения позиции сетки Z-блогеров и телеграм-каналов, которые ещё с первого года полномасштабной войны системно гонят волну панических настроений.



В свое время эта сетка пиарила Евгения Пригожина и его ЧВК, готовя почву под их мятеж. Она же практически без перерывов ведёт кампанию против командования армии РФ. Причем её деятельность фактически выведена из-под действия сразу нескольких статей российского Уголовного кодекса, включая дискредитацию армии и межнациональную рознь.



Такой разгул свободы слова часто объясняют некими многоходовками Кремля и российских спецслужб, которые хотят держать в тонусе генералитет и позволять выпускать пар по поводу отдельных острых тем вроде миграции. Не исключено, что именно так и сама сетка обосновывает необходимость своего существования для Кремля и спецслужб.



Также есть версия, что сетку используют в междоусобной войне башен Кремля, чтобы, например, менять командование российской армии.



Однако уже по мятежу Пригожина, который президент РФ Владимир Путин называл предательским, стало понятно, что цели всего этого движения выходят далеко за рамки задачи устранить отдельно взятых Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. И начало освещения в России энергетического перемирия ещё раз это продемонстрировало.



Напомним, о перемирии первыми написали как раз каналы из сетки, причем сразу задали чёткую рамку, назвав мораторий на прекращение ударов по объектам энергетики "долбаным предательством", "помощью врагу" и "глупостью с очень плохими последствиями".



При этом всем очевидно, что приказ о перемирии мог отдать только один человек: Путин. То есть каналы из сетки фактически обвинили Путина в предательстве и сделали это вполне осознанно, поскольку никаких разночтений относительно того, кто принял решение о перемирии, в принципе быть не могло.



При этом каналы сетки, за очень редкими исключениями, не позволяют себе прямых нападок на Путина, однако по сути ведут против него и созданной им государственной системы полноценную информационную войну практически по всем фронтам, пытаясь разжигать все имеющиеся в России внутренние противоречия. В последние несколько лет они активно пишут о противоречиях межнациональных и межрелигиозных, что создаёт почву для масштабной дестабилизации ситуации в РФ.



Одновременно сетка требует войны до победного конца, выступая против договорняков. С точки зрения её задач это тоже вполне логично: чем дольше идёт война, тем больше накапливается проблем и тем выше шансы внутренних потрясений в России, на волне которых можно будет попытаться качнуть власть. Потому эту среду правильнее называть не "партией войны", а "партией смуты".



Конечно, главные вопросы кем эта сетка управляется (внешними или внутренними силами?) и в чьих конкретно интересах. На этот счет существуют разные версии. Так или иначе, но эта среда представляет собой модуль системной уязвимости российского государственного организма, который уже однажды был приведён в действие во время мятежа Пригожина. С тех пор его поставили на паузу, но полностью пока так и не дезактивировали.