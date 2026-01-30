Москва официально подтвердила договоренность о временном моратории на удары по объектам украинской энергетики.

С подтверждением выступил на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У спикера Кремля спросили, как президент США Дональд Трамп передал главе России Владимиру Путину свою просьбу о временном энергетическом перемирии.

"Действительно президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для ведения переговоров", - ответил Песков.

На вопрос о том, согласился ли Путин на предложение Трампа, он отреагировал: "Да, разумеется".

Таким образом, перемирие будет длиться всего два дня до воскресенья. Оно как раз приходится на последние дни непродолжительного потепления в Украине. А с 1 февраля Украину снова накроют сильные морозы до -22...-24.

Напомним, вчера главной новостью стала новость об объявлении энергетического перемирия на первые числа февраля, которую сначала опубликовал российский блогер Владимир Романов. Позже её подтвердил американский президент.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, почему Москва согласилась на такое перемирие.