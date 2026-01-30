Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией не было прямых переговоров и договоренностей об энергетическом перемирии, а посредником в его установлении выступила команда главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом президент Украины рассказал на встрече с журналистами.

"Если Россия не бьёт по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США", - сказал Зеленский.

Также он раскритиковал партнёров за задержку поставок ПВО, из-за чего, по его словам, в Украине начались проблемы со светом. Как рассказал президент, США не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.

"Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам почти делают блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление. А почему в сутки? Они должны были прийти за месяц до этого", - сказал президент Украины.

Он затронул тему мирных переговоров и ещё раз повторил, что отказывается выводить войска из Донбасса и согласен на установление мира только по линии фронта.

"Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант – это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", - заявил он.

Пока решения о территориях нет, сообщил он. Американцы предлагают компромиссное решение о создании свободной экономической зоны, "но вопрос контроля должен быть справедливым: Украина контролирует контролируемые сейчас территории".

Ещё Зеленский сказал, что хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении войны. Он отметил, что просто декларации "коалиции желающих" о готовности ввести войска в Украину недостаточно, поскольку парламенты стран-участниц её не утвердили.

В беседе с прессой Зеленский также пригласил в Киев президента РФ Владимира Путина.

"Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", - сказал президент.

Кроме того, он не исключил, что следующую встречу делегаций Украины и России могут перенести из-за войны в Иране.

"Я не знаю, когда будет следующая встреча. Она должна была быть в воскресенье. Мы договорились, что встреча пройдет в Абу-Даби. И для нас очень важно, чтобы на встрече были все, с кем мы договаривались, потому что все ожидают фидбека. Но дата или место могут быть изменены. Потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату", - считает Зеленский.

Ещё он прокомментировал ситуацию с Гренландией. Он полагает, что её захват американцами может быть использован для легализации оккупации Россией украинских территорий.

"По моему мнению, история с Гренландией - это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так", - сказал президент.

Он раскритиковал Европу за отправку в Гренландию небольшого военного контингента: "Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то что это значит? Какой сигнал?"

Напомним, выступая на форуме в Давосе, Зеленский резко и уничижительно высказался о Европе и её военных возможностях.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отреагировал на эту критику президента Украины, касающуюся недостаточной финансовой поддержки Киева со стороны Европы.