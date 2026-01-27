Президент Украины Владимир Зеленский призывает принять Украину в Евросоюз уже в следующем году.

Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогам разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

"Очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Также я проинформировал (Штокера - Ред.) о трёхсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Эмиратах на прошлой неделе. Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладу. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год - и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - сказано в публикации президента.

Напомним, по данным президента Сербии Александра Вучича, частью мирного плана является вступление Украины в ЕС в 2027 году, но против этого выступают Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство ЕС представило лидерам европейских стран конфиденциальный документ, в котором содержится план вступления Украины в ЕС до 2027 года, а также финансовые требования Киева на астрономическую сумму в 1,5 триллиона долларов.