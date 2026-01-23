Руководство Европейского Союза представила лидерам европейских стран конфиденциальный документ, который содержит план вступления Украины в сообщество раньше 2027 года и финансовые требования Киева на астрономическую сумму в 1,5 триллиона долларов.

Об этом во время общения с журналистами после экстренного саммита ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, есло слова передает издание Telex.

По словам премьера, о документе он "не уполномочен говорить", но Орбан раскрыл некоторые его детали.

"Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей 800 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа: на первом этапе 300 миллиардов. Еще там говорится о 700 миллиардов военных расходов в течение следующих 10 лет. Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято", - сказал глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что Будапешт выступает против этих планов Киева и Брюсселя.

Согласно тому же "конфиденциальному документу" Украина должна присоединиться к ЕС до 2027 года. Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины "ближайшие 100 лет".

Кроме того, премьер обвинил Киев в попытке повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в апреле.

Как отметил Орбан, упомянутый им "документ получили главы государств или правительств 27 стран".

"Посмотрим, какова будет его судьба", - добавил премьер.

Напомним, ускоренное вступление Украины в ЕС упоминается в последней редакции мирного плана. По данным СМИ, Брюссель готовит Украине членство с ограниченными полномочиями.

Отдельные европейские политики считают ускоренное вступление Украины ловушкой, подстроенной Вашингтоном и Москвой.