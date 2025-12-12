Западные СМИ подтверждают публикуемые уже несколько дней инсайды о мирном плане США, согласно которым этот документ подразумевает вступление Украины в Европейский Союз к 2027 году.

Об этом, в частности, написала газета Financial Times со ссылкой на лиц, ознакомленных с документом.

"Вступление в ЕС к 1 января 2027 года указано в последнем проекте мирного предложения об Украине, которое обсуждают американские и украинские официальные лица при поддержке Брюсселя", - говорится в публикации.

"Включение этого пункта в мирное соглашение сделает членство свершившимся фактом для Киева", - добавляют источники.

При этом европейские собеседники заявили газете, что столь быстрое вступление Украины "перевернет основанный на заслугах подход блока к принятию новых членов", поскольку Киев ещё не завершил официально ни один из 36 этапов вступления и не выполнил многие реформы.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что новый мирный план США предполагает, что ВСУ покинут Донбасс, Украина откажется от курса в НАТО, но до 2027 года вступит в Европейский Союз.

Ранее версию документа с американскими правками также публиковали западные СМИ.