Бизнесмена Игоря Коломойского сегодня всё-таки доставили на заседание суда после несколько дней переносов, после того как Коломойский пообещал сделать резонансное заявление.

В зале Шевченковского районного суда Киева он сделал заявление о попытке покушения на бизнесмена Тимура Миндича в Израиле.

По словам Коломойского, покушение произошло 28 ноября.

"Новость знаете о Миндиче? Покушение на него было 28 числа. Попытка покушения. В Израиле. Это была попытка убийства, нападавшие арестованы. В результате ранили домработницу тяжело, но выжила", - заявил бизнесмен.

По его данным, преступники перепутали дом, поэтому покушение провалилось.

Другие детали Коломойский пообещал рассказать позже на судах завтра и послезавтра.

В посольстве Украины в Израиле заявили СМИ, что у них "отсутствует информация об этом событии". Источники в окружении Миндича заявили "Стране", что никакого покушения не было, а также сказали, что "жизни и здоровью Миндича ничего не угрожает".

Между тем коллегия судей Шевченковского райсуда по делу Коломойского заявила о самоотводе. Суд продлится завтра, 11 декабря.

Напомним, после анонса своего заявления в понедельник Коломойского не доставили в Подольский суд из-за поломки конвойного автомобиля. Адвокаты бизнесмена тогда заявили, что их клиента уже несколько недель не могут привезти на судебное заседание под самыми разными предлогами.

А вчера суд (уже в Шевченковском районе) снова не состоялся, на сей раз из-за болезни судьи. Это должно было быть подготовительное заседание по уголовному делу о подстрекательстве к покушению в 2003 году и организации заказного убийства юриста, директора консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко.