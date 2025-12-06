Обвиняемый по делу "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский, находящийся в следственном изоляторе уже два года, в понедельник зовёт журналистов прийти в суд.

Об этом сообщает телеканал ТСН.

Адвокат бизнесмена Александр Лысак заявил, что на следующей неделе пройдут судебные заседания с участием его клиента.

Коломойский пригласил всех желающих граждан, журналистов и представителей общественности принять в них участие. Там он готов ответить на вопросы всех, кто присоединится к заседанию.

Заседания состоятся в понедельник, 8 декабря, в 14:00 в Подольском районном суде Киева, а на следующий день - в 13:15 в Шевченковском районном суде столицы.

Напомним, по мнению Коломойского, коррупционную схему в "Энергоатоме" разрабатывал не Тимур Миндич, а также бизнесмен заявил: "Наполеона Зеленского скоро не будет".

Ранее мы писали, что многие заключенные во время президентства Владимира Зеленского после отставки с поста руководителя Офиса президента Андрея Ермака предпринимают активные усилия, чтобы выйти на свободу - в их числе Коломойский.