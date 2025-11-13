В близком окружении президента Украины Владимира Зеленского уверены, что сидящий в СИЗО олигарх Игорь Коломойский, а также уехавший в Вену его партнер Геннадий Боголюбов играют одну из важных ролей в раскрутке дела против бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сказали "Стране" источники, вхожие в Офис президента.

"В течение нескольких недель накануне обнародования информации по делу Миндича Коломойский часто выезжал на допросы в НАБУ, откуда возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым, рассказывая, что "Зеленскому скоро конец". Многое указывает на то, что значительный массив информации о Миндиче, а возможно, и о Зеленском, следствию слил Коломойский. Тем более что Миндич долгое время был очень близким к нему человеком и информации о нем у олигарха немало", - заявляет источник.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что прослушку в квартире Миндича НАБУ установило из соседней квартиры, принадлежащей Геннадию Боголюбову.

Также СБУ в июле этого года заявляла, что сотрудники НАБУ сопровождали Боголюбова во время его незаконного (по чужому паспорту) выезда за границу в 2024 году. В НАБУ это отрицали.

