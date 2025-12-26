Украина пока не знает реакции Кремля на мирный план из 20 пунктов, который был озвучен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе онлайн-общения с журналистами сообщил сам глава государства.

Он уточнил, что Киев коммуницирует исключительно с Вашингтоном и допустил, что реакция Кремля будет известна в ближайшее время.

"Официальной реакции мы не получали от российской стороны. Мы коммуницируем исключительно с американцами. И я думаю, что я это подчеркивал, и вы об этом знаете. А американцы, в свою очередь, коммуницируют с россиянами. Я думаю, мы будем знать в ближайшие дни их официальную реакцию", - сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что чувствительные вопросы, в частности касающиеся Донбасса и Запорожской АЭС, еще будут обсуждаться. Что касается армии, он отметил, что Украину устраивают условия, закрепленные в договоренностях с американской стороной.

Напомним, в Кремле уже проанализировали информацию, полученную от специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам его поездки в США, и провели переговоры с Вашингтоном.

Ранее СМИ писали, что РФ согласилась на перемирие для проведения в Украине референдума по территориальным уступкам. Однако официального подтверждения такому согласию нет.

Что это значит, мы анализировали в отдельном материале.