Кремль уже проанализировал информацию, полученную от специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам его поездки в США.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По его словам, уже состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, в которых участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и несколько представителей Белого дома.

"После того как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администрации России и Соединенных Штатов", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "условлено продолжать диалог".

Ранее в Кремле заявляли, что Дмитриев во время поездки получил от американцев информацию о тех изменениях, которые хотел бы внести в мирный план Киев и которые до того обсуждались на переговорах американцев с представителями украинских властей (речь идет о плане из 20 пунктов, который на днях озвучил президент Украины Владимир Зеленский).

То есть, исходя из слов Пескова, РФ уже озвучила американцам свою реакцию на эти пункты. Какова эта реакция, Песков не уточнил. Но известно, что 28 декабря Зеленский летит на встречу к презеденту США Доанльду Трампу.

Мирный план, который представил Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.