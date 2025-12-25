В министерстве иностранных дел РФ заявили, что в переговорах с США по Украине есть "медленное, но устойчивое продвижение вперёд".

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что имеет в виду переговоры именно с американской стороной.



"В переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду в переговорном процесса с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но верное продвижение вперед", - сказала Захарова.

По ее словам, Москва готова продолжать взаимодействие с Вашингтоном "в рамках договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске".

Захарова также отметила, что прогресс в переговорах с США сопровождается "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего западноевропейских - сорвать эти усилия и пустить под откос все дипломатические наработки".

"И в диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу", - заявила чиновница.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил план из 20 пунктов, на который теперь ожидается реакция РФ.

