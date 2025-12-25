Кремль отвергнет мирный план из 20 пунктов, о котором рассказал журналистам Владимир Зеленский, поскольку он не предполагает никаких компромиссных решений.

Об этом написала американская газета The New York Times, которая привела скептические высказывания о плане российских аналитиков.

"Это полнейшее издевательство. Идея ясна: представить это американцам как компромисс, а затем обвинить Россию в его провале", - заявил изданию аналитик по международным делам из Москвы Алексей Наумов.

"План не предлагает никаких компромиссов в отношении территорий или Запорожской атомной электростанции. Неспособность решить территориальный вопрос делает этот план нереализуемым", - сказал российский аналитик Георгий Бовт о захваченной станции, которую Украина хочет эксплуатировать совместно с США без РФ.

NYT полагает, что Россия может себе позволить отклонить план, поскольку её экономика пока выдерживает войну, а постоянный приток новобранцев продолжает покрывать потери на фронте. С другой стороны, она заинтересована в мирных переговорах, чтобы сохранить рабочие отношения с Вашингтоном и избежать усиления санкций.

По мнению комментаторов, переговоры продолжатся по мере того, как война будет затягиваться.

О противоречиях и сомнительных формулировках представленной редакции мирного плана мы писали в отдельном материале.

Напомним, вскоре после обнародования плана Зеленским французская газета Le Monde опубликовала более полную его версию.