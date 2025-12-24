Французская газета Le Monde опубликовала более полную версию мирного плана из 20 пунктов, которую вчера на встрече с журналистами представил Владимир Зеленский. По его заявлению, эту новую редакцию плана завершения войны Украина сейчас обсуждает с США и Россией.

Версия в газете несколько отличается от сокращенного изложения, в первую очередь пунктом о судьбе ныне подконтрольной Украине части Донецкой области.

Приводим план в том виде, в котором он появился в Le Mond.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден. Мы заявляем, что Украина является суверенным государством, и все подписавшие соглашение стороны подтверждают это своими подписями.

2. Настоящий документ представляет собой полный и безоговорочный пакт о ненападении между Россией и Украиной. Для поддержания прочного мира будет создан механизм мониторинга линии соприкосновения посредством беспилотного воздушного наблюдения, обеспечивающий оперативное информирование о нарушениях и разрешение споров. Технические группы завершат проработку всех деталей.

3. Украина получит надежные гарантии безопасности.

4. В мирное время численность украинской армии будет составлять 800 000 человек.

5. США, НАТО и подписавшие соглашение европейские государства предоставят Украине гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5:

а) Если Россия вторгнется в Украину, помимо скоординированного военного ответа будут восстановлены все глобальные санкции против России.

б) Если Украина вторгнется в Россию или откроет огонь по российской территории без провокации, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

c) Двусторонние гарантии безопасности не исключаются настоящим соглашением.

6. Россия формализует политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех законах и документах, необходимых для ратификации.

7. Украина станет членом Европейского союза в точно определенные сроки и в краткосрочной перспективе получит преференциальный доступ к единому рынку ЕС.

8. Масштабная программа развития Украины, содержание которой будет определено в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, охватит широкий спектр экономических областей, включая помимо прочего:

Создание украинского фонда развития для инвестиций в быстрорастущие сектора, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

США и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в реконструкцию, развитие, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры Украины, включая газопроводы и хранилища.

Будут предприняты совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых кварталов.

Развитие инфраструктуры.

Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

Всемирный банк предоставит специальный механизм финансирования для гарантирования средств с целью ускорения этих усилий.

Будет создана рабочая группа высокого уровня, в состав которой войдет руководитель глобального финансового сектора, которому будет поручено организовать реализацию стратегического плана реконструкции и максимально использовать перспективы будущего развития.

9. Будет создано несколько фондов, предназначенных для восстановления украинской экономики, пострадавших районов и регионов, а также решения гуманитарных проблем.

США и европейские страны создадут фонд капитальных инвестиций и грантов с целевым объемом в 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного финансирования Украины.

Для восстановления Украины будет мобилизован широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. Глобальные институты по вопросам восстановления будут использовать механизмы, призванные укрепить и облегчить эти усилия. Украина будет применять самые высокие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Украина оставляет за собой право требовать компенсацию за причиненный ущерб.

10. После заключения данного соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Украина подтверждает, что останется неядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

12. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами: Украиной, США и Россией.

13. Обе страны обязуются реализовывать в школах и обществе образовательные программы, способствующие взаимопониманию и терпимости к различным культурам, а также борьбе с расизмом и предрассудками. Украина будет применять правила ЕС о религиозной терпимости и защите языков меньшинств.

14. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия дислокации войск на дату настоящего соглашения де-факто признается линией соприкосновения.

Мы как стороны фактически подтверждаем, что это линия соприкосновения, на которой мы сейчас находимся.

Соберется рабочая группа для определения передислокации сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон в Донецкой области.

После создания аналогичной базы для передвижения войск вдоль линии соприкосновения будут развернуты международные силы для обеспечения соблюдения настоящего соглашения. В случае принятия решения о создании такой зоны потребуется специальное одобрение украинского парламента или проведение референдума.

Для вступления данного соглашения в силу Российская Федерация должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Стороны соглашаются уважать правила, гарантии и обязательства Женевских конвенций 1949 года и их дополнительных протоколов, которые в полной мере применяются на территории, включая общепризнанные права человека.

15. Согласовав будущие территориальные договоренности, Российская Федерация и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.

16. Россия не будет препятствовать использованию Украиной Днепра и Черного моря в коммерческих целях.

17. Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешенных вопросов.

Все оставшиеся военнопленные, включая осужденных в России с 2014 года по настоящее время, будут обменяны по принципу "все на всех".

Все удерживаемые мирные жители и заложники, включая детей и политических заключенных, будут освобождены. Будут приняты меры для решения проблем и устранения страданий жертв конфликта.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Настоящее соглашение имеет обязательную юридическую силу. Контроль и гарантии его исполнения будут осуществлять мирные советы под председательством президента США Дональда Трампа. В этот механизм войдут Украина, Европа, НАТО, Россия и США. В случае нарушений будут применяться санкции.

20. После принятия всеми сторонами этого соглашения немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

В чем отличие плана от версии Зеленского

Главное отличие более полной версии от озвученной Зеленским - это пункт об отводе войск в Донецкой области. Если в сокращенной версии отвод войск с последующим созданием "свободной экономической зоны" должен быть утвержден на референдуме, то в расширенной помимо этого допускается утверждение такого решения парламентом, что более реалистично.

Кроме того, в полной версии упоминаются некие международные силы, которые должны расположиться на нынешней линии фронта.

Но в целом этот пункт выписан предельно запутанно и из него почти ничего не понятно: когда именно должно быть принято решение о выводе войск из Донецкой области - до прекращения огня или позже; какие именно международные силы должны появиться; кто будет контролировать демилитаризированную "свободную экономическую зону" - Россия или Украина.

Также непонятен и сам статус этого документа: это пожелания Зеленского или согласованная с США позиция.

Как на план отреагировала Москва

Между тем близкий к Кремлю источник заявил агентству Bloomberg, что представленный Зеленским мирный план не содержит важные для России пункты и не отвечает на многие вопросы. Однако Москва рассматривает этот план как отправную точку для дальнейших переговоров.

Россия считает документ "довольно типичным украинским планом", но изучит его "с холодной головой", добавил источник.

По его словам, Россию не устраивает отсутствие гарантий дальнейшего расширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Евросоюз. Также в плане нет тех ограничений на послевоенные вооруженные силы Украины, которых требует Россия, и четких гарантий статуса русского языка. Кроме того, Россия хочет "ясности по вопросу снятия санкций и сотен миллиардов долларов российских государственных активов, замороженных на Западе".