В последнее время потоком идут сообщения о столкновениях с сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК или военкоматов), когда те прямо на улицах мобилизуют мужчин - зачастую с грубым применением силы.

Судя по опубликованным видео, сопротивление могут оказывать и сами мобилизуемые, и их родные-близкие, если находятся рядом, но, что важно - порой даже прохожие, прежде всего - женщины.

Причем иногда сопротивляющимися применяется и оружие.

На наиболее резонансные факты реагируют и сами ТЦК, впрочем, обвиняя гражданских в нежелании подчиняться "законным" требованиям их сотрудников.

В целом очевидно, что динамика эскалационная, настроения с обеих сторон радикализируются.

Причем все это происходит на фоне заявлений Зеленского и нового министра обороны Федорова о стремлении решить проблему "бусификации".

Однако, как мы уже писали, изменить подходы к мобилизации власти сейчас не могут, даже видя, какой ущерб в нынешнем виде она наносит, в том числе, имиджу самой власти.

Как вчера заявил главком ВСУ Сырский мобилизация обеспечивает 90% притока новобранцев в армию. Лишь 10% приходится на рекрутинг.

Переходить на полностью контрактную систему, как в России, сложно, так как для этого нужно слишком много денег, которые отсутствуют в бюджете Украины даже с учетом помощи западных союзников. Да и нет уверенности, что желающих воевать станет значительно больше даже за большую плату: по всей видимости, ресурс добровольцев почти исчерпан. Вообще запрос на мир в обществе растет. И на смену настроений власти вынуждены реагировать хотя бы на уровне заявлений в духе "проблему видим, ищем решение", но не более того.

На этом фоне и нарастает противостояние "бесификации".

К каким последствия это может привести, разбиралась "Страна".

Столкновение по нарастающей

Сопротивление сотрудникам ТЦК при попытках насильственной мобилизации чем дальше, тем больше напоминает "тихую войну".

Вот только несколько случаев за последнее время, о которых заявили официальные органы или лица.

25 декабря в Днепре полиция заявила, что мужчина напал с ножом на двух сотрудников ТЦК, после чего те открыли предупредительный огонь в воздух. Накануне в городе также сообщалось о гибели мужчины, который, по предварительным данным, подрезал автомобиль ТЦК и вступил в конфликт. Связаны ли эти инциденты между собой, официально не уточнялось.

11 января во Львове местный житель ранил сотрудника ТЦК ножом в живот во время проверки документов.

По данным областного ТЦК, военкомы остановили 46-летнего мужчину, который оказался нарушителем воинского учёта. В ходе проверки он напал на одного из них, после чего сел в микроавтобус и попытался скрыться. Раненого доставили в больницу, его жизни ничего не угрожало. Нападавшего вскоре задержали и сообщили ему о подозрении.

14 января во Львове был объявлен план «Перехват» после сообщений о стрельбе по микроавтобусу военкомата. По данным местных пабликов, выстрелы были произведены из другой машины, которую разыскивали правоохранители. На выездах из города образовались пробки.

23 января в селе Солонка Львовской области, по информации полиции, мужчина, заметив сотрудников ТЦК, быстро сел в автомобиль и закрылся в нём. Когда военкомы и полицейские начали с ним общаться, он бросил страйкбольную гранату и уехал.

29 января в Умани мужчина ударил ножом в шею сотрудника ТЦК. В областном военкомате сообщили, что нападавший сам подошёл к группе военкомов и внезапно атаковал одного из них. Сонная артерия задетa не была, пострадавшего госпитализировали. Мужчину задержали на месте.

1 февраля в Виннице неизвестный открыл огонь по группе оповещения ТЦК. По данным полиции, мужчина произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников ТЦК на одном из перекрестков и скрылся. Никто не пострадал, стрелка все еще разыскивают.

5 февраля - и опять во Львове - женщина открыла огонь по микроавтобусу с полицией и сотрудниками ТЦК. По данным прокуратуры, 44-летняя львовянка увидела процесс мобилизации, достала травматическое оружие и начала бить им по стеклу автомобиля, а когда тот тронулся — выстрелила в его сторону. Женщине сообщили о подозрении в хулиганстве.

Также 5 февраля стало известно о ножевом нападении на сотрудника ТЦК в Одессе. По информации областного ТЦК, инцидент произошёл в районе улицы Мечникова во время рейда с участием полиции. Мужчина, которого пытались мобилизовать, применил слезоточивое средство и нанёс ножевое ранение военнослужащему, после чего скрылся. Военкома отправили в больницу.

6 февраля в Ровно два гражданских автомобиля заблокировали микроавтобус ТЦК с мобилизованными и помогли им убежать, сообщают местные паблики. Местный ТЦК подтвердил, что в результате "нападения" гражданских один из сотрудников был травмирован.

Начальник Нацполиции Иван Выговский в интервью изданию "Цензор" утверждает: количество "случаев сопротивления граждан сотрудникам ТЦК" растет. Они-де случаются почти каждый день. В 2022 году, по данным полиции, произошло лишь 5 инцидентов. В 2023-м их было уже 38-мь, в 2024-м - 118-ть, в 2025-м - 341-н. На начало февраля 2026 года - 24 случая.

По мнению Выговского, сопротивление обусловлено "нежеланием идти в армию", такие настроения подпитываются фактами коррупции в ТЦК, "когда за деньги выпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию".

"Общество тоже об этом знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают просто для проверки документов", - сказал Выговский.

Уже открыто говорят о враждебности в отношении себя и сами сотрудники ТЦК.

"2022 год: ты идешь в форме, все тебя благодарят, говорят "Слава Украине!", а сейчас смотрят на тебя как на волка, отворачиваются или опускают голову", - цитирует военнослужащего с позывным "Душман" Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

Тот же Telegram-канал Сухопутных войск приводит мнение сотрудника ТЦК с позывным "Слесарь", который утверждает, что народ во время проверок "часто сразу настроен враждебно". Такое отношение он связывает с "враждебной пропагандой": люди, мол, "начинают верить российским нарративам, а затем выливают искусственно спровоцированную агрессию на военнослужащих ТЦК", хотя многие из них воевали и были ранены.

Почему стало больше нападений?

Тенденция к усилению сопротивления военкомам очевидная. Если раньше такие случаи выглядели из ряда вон выходящими, то сейчас они происходят по несколько раз в неделю (причем речь только о тех случаях, о которых стало известно широкой общественности).

Связано это, судя по всему, с двумя основными факторами.

Первый - все более жесткие действия самих военкомов, которые все меньше ограничивают себя в методах набора новобранцев. Каждый день появляются видео, где происходят избиения мобилизуемых, использование против них слезоточивого газа и огнестрельного оружия.

Параллельно идут чуть ли не ежедневные разоблачения повальной коррупции в ТЦК, а также издевательств над мобилизованными в центрах распределения.

Все это не добавляет популярности сотрудникам ТЦК и повышает градус агрессивного к ним отоношения. Недавний опрос показал, что деятельность военкомов и мобилизация вошла в список главных угроз демократии в Украине.

Второй фактор - усталость населения от войны, которую признают уже и представители Зеленского. Судя по опросам, количество людей, выступающих за окончание войны путем отказа от Донбасса, выросло вдвое.

При этом, хотя украинская власть идти на такой вариант отказывается, риторика того же президента изменилась, и он сам в последнее время призывает скорее окончить войну. А также приветствует проведение переговоров с Россией и требует встречи с Путиным.

Кроме того, как писалось выше, Зеленский заявляет, что новый министр обороны Федоров будет бороться с "бусификацией".

Все это в сумме, вероятно, создает у жителей Украины впечатление, что война подходит к концу, и сейчас главное - "потерпеть еще немного и не попадаться в руки ТЦК". А для этого отбиваться от них можно любыми способами.

И такие настроения у людей - один из ключевых факторов, почему в Украине многие задумываются о заключении мира. Уже сейчас видно, что, если усилить давление и резко ужесточить мобилизацию, то это может вызвать обратный эффект - рост силового сопротивления как на улицах, так и в частях, откуда будет увеличиваться поток СЗЧ.

Почему признали бусификацию

Довольно долго власти с лояльными блогерами и комментаторами проводили линию, что видеоролики с применением силы к мобилизуемым, заполонившие соцсети и СМИ - продукт российских ЦИПСО (центры информационно-психологических операций против Украины). А если перегибы и случаются, то - совсем немного. Как говорил в июле 2025 года тогда еще министр обороны Денис Шмыгаль, мобилизация "на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить". А якобы в СМИ попадает "небольшой скандальный процент".

"И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности - что мобилизация - это вот эти 5–10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев", - утверждал Шмыгаль в бытность свою министром обороны в интервью BBC.

И вот спустя полгода Михаил Федоров, готовясь к своему назначению в Минобороны, заявил парламентариям, что "игнорировать проблему ТЦК нельзя".

"После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность нашей страны. Все должно базироваться на данных. Это мой приоритет", - заявил Федоров.

Более того, сам Зеленский, как уже говорилось, признал наличии "бусификации" в стране, впервые употребив это слово публично и, можно сказать, таким образом его легализовав. Ранее он уже заявлял, что поставил Федорову задачу решить "масштабные проблемы в сфере мобилизации", но не сказав, какие именно (хотя все догадались). Заговорив о "бусификации", Зеленский фактически подтвердил, что имел в виду именно принудительную мобилизацию.

Версии о том, почему власти признали проблему, мы уже подробно разбирали.

Если кратко, предположений несколько: явления "бусификации" и вопиющей коррупции в ТЦК (когда о размерах откупа призывникам говорят, порой, сами же "мобилизаторы") столь резко воспринимаются обществом, что власти уже не могут закрывать на него глаза. И, воспользовавшись сменой руководящих кадров ОП и Минобороны, Зеленский решил отстраниться от него, пообещав некие неясные пока улучшения в этой сфере (которые могут впоследствии либо отсутствовать, либо оказаться косметическими). Другая версия: власти предполагают, что война близка к завершению, и готовят существенные послабления по мобилизации. Но ход переговоров не дает пока надежды на скорый мир. Усталость же от войны растет, а с ней и нежелание служить.

Согласно третьей версии, власти намерены сделать упор на добровольно-контрактный набор в армию, как это происходит в России. Определенная подготовка проводится: так, в декабре 2025-го премьер-министр Юлия Свириденко внесла в Раду законопроект №14283 о т.н. мотивационных контрактах. Предлагается, прежде всего, установить четкие сроки службы от 1 до 5 лет с возможностью последующего перезаключения сроком до 10 лет, после завершения срока контракта бывший контрактник имеет год отстрочки от призыва. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что внедрение мотивационных контрактов позволит "снизить зависимость от мобилизационных мероприятий и обеспечит более прогнозируемое планирование персонала в сфере обороны". То есть отмены мобилизации во всех ее формах из-за контрактов не будет - как и поголовного перевода уже воюющих на контракты, да к тому же с повышенными выплатами. И это вообщем-то понятно: у Украины даже с учетом западных вливаний в госбюджет нет на это денег. И еще вопрос, сколько найдется охотников служить даже за большое вознаграждение. Опыт "молодежных контрактов" 18-24 показал, что, несмотря на довольно привлекательные условия, наплыва желающих служить не наблюдается.

Четвертое объяснение состоит в том, что власти на самом деле готовят почву для усиления мобилизации: мол, о злостных нарушениях со стороны ТЦК знаем и с ними боремся, готовим альтернативные варианты - тот же переход на контракты, но и саботировать, уклоняться не дадим, например, ужесточив само законодательство, контроль. Ходят слухи о снижении мобилизационного возраста до 23 лет, хотя они официально пока никак не подтверждены. Правда, в таком случае, весьма вероятно, практика отлова уклонистов и бусификации станет еще жестче. Сторонники твердой руки призывают еще закрыть уклонистам счета в банках, запретить голосовать на будущих выборах, забрать водительские права.

Цугцванг для власти

В общем, чтобы восстановить доверие между государством и гражданином в вопросе призыва, первому придется приложить значительные усилия.

Политолог Андрей Золотарев подозревает, что время упущено, и вообще дело не только в методах ТЦКшников и процветающей при "военкоматах" коррупции.

"Как же случилось, что в 2022-м люди стояли в очередях в военкоматы, а сегодня перебегают на другую сторону улицы, завидя человека в "пикселе"? Целый ряд причин: люди увидели за все это время, что одним - война, а другим - мать родна. Оказалось, что можно откупиться и дальше наслаждаться жизнью с скидкой на военные действия, а то и выехать за границу или великовозрастных сыновей туда отправить. "Шляхта" и "подпанки" своих детей от войны прячет, платить налог кровью, как сделала английская элита в Первую мировую войну, никто не собирается. Руководство ТЦК тоже не в накладе, судя по "вскрытым" дорогим машинам, домам за границей. Кого-то оскорбило, что государство решило "отменить" часть "его" истории и "культуры", и они ушли во внутреннюю эмиграцию или через Тису. И все это время по телевизору говорят, что если вам не нравится, то это с вами что-то не так. А бусификация набирала ход, но нас убеждали, что это все "Мосфильм", чудеса ИИ. Теперь сопротивление набирает системный характер, а дальше может перейти на масштаб локальных бунтов. Время упущено, исправлять надо было еще в 2023 году, когда звучали "первые звоночки", - говорит Золотарев.

Он допускает, что полный отказ от силовой мобилизации "может смягчить ситуацию", но как в таком случае выполнять план по призыву?

"Да и невозможно это: рано или поздно кого-то опять за ноги потащат из супермаркет в бус ТЦК. И данный случай может стать детонатором протестов", - спрогнозировал политолог.

Что говорят в ТЦК

"Страна" поговорила с несколькими работниками ТЦК. Они подтверждают ухудшение отношения со стороны населения.

"Однозначно, служить в ТЦК стало намного опасней, чем год назад. Теперь без перцового баллончика на рейды никто из наших не выезжает, потому что теперь каждый, у кого нет отсрочки, старается убежать, или начинает драться. При этом реальность сейчас такая – у многих может быть оружие, или граната. Также почти любое задержание и проверки сейчас - это побоище с прохожими – каждый сочувствует тем, кого мы задерживаем для проверки документов и старается его отбить. После службы приходится снимать форму и идти домой по гражданке. При этом план по проверке документов – так называется в ТЦК эта процедура, никто не отменял. Начальник каждое утро на совещании напоминает, что задача каждого экипажа – привезти на проверку за день минимум 6 человек. Уточню, в нашем районном ТЦК каждый день выезжает на рейды по 6–7 бусов с 4–5 сотрудниками. Общий план – доставить в райТЦК минимум 10-15 мужчин в сутки, у которых нет документов на отсрочку или брони. Если мы не выполняем план, то нас штрафуют. Формально – не за план. Находят другие поводы придраться. Но самое плохое – могут просто послать в штурмовую бригаду, при систематическом недовозе людей" – рассказал военнослужащий из районного ТЦК Одесской области.

К слову, по поводу последнего наказания – перевода в боевую часть, он уточнил, что несмотря на многие заявления, что в ТЦК преимущественно теперь служат ветераны боевых действий – это далеко не так.

"Не могу сказать за всю систему, но конкретно в нашем ТЦК ветеранов всего трое – я и еще пару человек. Большинство тех, кто реально повоевал, наотрез отказываются служить у нас. Основной состав наших сотрудников – те, кто попал сюда через знакомства и за бабки (взятки – Ред.). Мы себя чувствуем здесь белыми воронами – те, кто давно здесь работает, нас сторонятся. И понятно почему – здесь своя, отдельная кухня. Все, кто работает здесь давно – в теме по выбиванию бабла из мобилизуемых. Арифметика простая – отпустить из буса, сразу после задержания – еще до ТЦК, стоит 1000 – 1500 баксов. Выйти без прохождения ВЛК из ТЦК – уже от 15 тысяч. Но нас – тех, кто реально воевал, привлекают лишь для службы на временных блок-постах, которые выставляются на улицах для проверки документов. К денежной кухне нас не допускают, мы для них чужие", – признается военком.

Друой сотрудник ТЦК, старший лейтенант М., рассказал, что план по мобилизации за последние два месяца увеличился почти на 50 процентов.

"Раньше мы должны были отправлять в части по 200 человек ежемесячно. С Нового года начальник сказал, что отныне мы обязаны отправлять по 300 человек. Но это полная фикция – мы ловим всех, кто подходит по возрасту. Но большая половина из них – с плохим здоровьем, либо конченые наркоманы и алкаши, или бомжи. Поэтому когда отвозим их в части, их не принимают. Некоторых возим по всей Украине, но от них везде отказываются. Таких иногда просто выбрасываем, потому что надоело с ними возиться", – рассказал офицер.

"Заявления Зеленского, что скоро будут изменения в работе ТЦК и от бусификации откажутся – это бред. Ни о каких изменениях не может быть речи, пока есть план по отправке в войска солдат. В боевых бригадах почти половины состава не хватает. А большая часть тех, кого мы привозим в бригады, непригодна для службы. Поэтому все обещания прекратить силовую мобилизацию – просто для пиара властей. Ни о каких изменениях в методах мобилизации никто даже не упоминает. Тем временем к нам, сотрудникам ТЦК – отношение с каждым днем все хуже. Я, например, даже соседям не признаюсь, что я в ТЦК работаю. Кстати, для вида наш начальник требует, что бы у всех работали боди-камеры. Но камеры выключаем при проверках на улицах, так как почти каждая проверка сейчас оборачиватся либо дракой, либо скандалом с прохожими. И начальство на выключение боди-камер закрывает глаза – иначе не сделать плана по мобилизации", – рассказал старший лейтенант М.