В одной из киевских школ представители территориального центра комплектования и социальной поддержки с применением силы забрали учителя физкультуры прямо во время урока.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео инцидента.

По их данным, событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле. На видео группа мужчин в военной и полицейской форме тащит по улице за руки упирающегося человека в спортивном костюме. Затем подъезжает микроавтобус, куда запихивают учителя.

"Вон Андрей Ярославович! ТЦК - пидарасы е@учие. Вон в бусик его толкают!" - говорит снимающий видео подросток за кадром.

По словам очевидцев, однако администрация запретила ученикам распространять снятые ими на телефоны видео. Однако оно все равно утекло в интернет.

Отметим, что в Украине во время военного положения предусмотрено бронирование от мобилизации работников образовательной сферы. Они имеют право на отсрочку от службы. Однако получить отсрочку могут не все педагоги: по закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" от мая 2024 года, ее предоставляют только тем, кто занимается научно-педагогической деятельностью, а их нагрузка составляет не менее 0,75 ставки. Если учитель работает на менее чем 0,75 ставки или по совместительству, его могут призвать в ВСУ.

Вскоре после распространения видео в Киевском городском ТЦК заявили, что мобилизованный учитель "пытался скрыться и вел себя агрессивно", поэтому и был задержан. У него не было отсрочки, но после медкомиссии его отпустили для ее оформления.

В ТЦК не уточнили, действительно ли преподаватель в момент мобилизации вел урок.

Вчера сообщалось, что ТЦК штрафовал на 17 тысяч гривен женщину-медика с четырьмя детьми, которая стояла на воинском учете и еще в 2023 году была уволена со службы.

Между тем, согласно данным народного депутата Алексея Гончаренко, выйти из микроавтобуса ТЦК стоит от тысячи долларов. Верхняя планка взятки достигает 6-8 тысяч, в зависимости от ситуации с мобилизованным.