В Одессе возле рынка "Седьмой километр" произошла массовая драка с участием сотрудников ТЦК и СП.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя видео инцидента.

По словам очевидцев, на месте находились три машины военкомов. Две смогли быстро уехать, а третий - микроавтобус - толпа перевернула.

Очевидцы сообщают, что после инцидента представителей ТЦК вытащили из перевернутого автомобиля, но не избивали.

Сейчас на месте работают полицейские: проверяют документы и фиксируют повреждения машины. Официальных заявлений полиции по поводу инцидента пока нет. А вот Одесский областной ТЦК и СП его прокомментировал. Он заявил о групповом нападении на военнослужащих.

"Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также пострадавшие среди военнослужащих. Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам", - заявили в ТЦК.

Согласно его информации, силовики ищут участников инцидента, которым грозит уголовная ответственность.

Заместитель директора рынка "Седьмой километр" Ирина Ткач сообщила, что изначально конфликт начался между группой мужчин (вероятно, грузчиков) и сотрудниками ТЦК. В стычке участвовали около десяти человек, не связанных с рынком. После первой стычки микроавтобус с представителями ТЦК уехал.

Позже сотрудники ТЦК вернулись на трёх микроавтобусах, и конфликт перерос в драку с участием примерно 50 человек. Ранее ТЦК задержали одного мужчину, что вызвало недовольство собравшихся.

На место прибыли полицейские, начали расследование. По словам Ткач, событий непосредственно на территории рынка не происходило, а толпа вскоре разошлась.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области мужчины на "мерседесе" подрезали машину ТЦК и скрылись, забрав из неё мобилизованного.

А в Жовкве у военкома отбили мобилизованного по дороге на медкомиссию, ранив острым предметом.























