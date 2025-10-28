В Одессе военком, полицейский и представители добровольческой общественной организации напали на военного, который передвигался на ортезе - приспособлении для фиксации части тела после травмы.

Об этом рассказал в Фейсбуке офицер ВСУ Александр Грамарчук.

По его словам, из нападавших удалось идентифицировать военнослужащего Приморского РТЦК и СП Одессы, а у полицейского была включена нательная камера. Они совершили нападение в центре Одессы, брызнули в него из перечного баллона, "перед тем унизив", после чего сбежали с места происшествия.

После публикации Одесский областной ТЦК и СП в той же соцсети заявил, что "тщательно изучает информацию" и проводит проверку, хотя Грамарчук требует открыть уголовное дело. В ТЦК заявили, что "проверяется информация о возможном участии в инциденте посторонних лиц, которые могли представляться членами добровольческих формирований".

Что интересно, комментарии к этому посту ТЦК закрыл.

Напомним, что в Одессе уже давно привлекают гражданских для проведения мобилизации. Подробнее об этой схеме мы писали в отдельном материале.

Также мы рассказывали, что в рейдах по принудительной мобилизации в Одессе участвует криминальный авторитет и лидер банды, похищавшей людей.