Журналистка Дарина Трунова, чей знакомый киевлянин умер от черепно-мозговой травмы, полученной в ТЦК, накануне призывала украинцев не верить "мифам о военкомах" и мобилизовываться.

Об этом сама Трунова сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"А теперь ирония судьбы. На прошлой неделе я записывала спикера территориального центра комплектования Киевской области и пыталась призвать людей не верить в мифы о ТЦК. Но, действительно, есть порядочные люди, а есть те, кто нарушает закон", – написала она.

В комментариях с ней не согласились другие журналисты.

"Это не "ирония судьбы", это ваше нежелание видеть реальность. Пока эта реальность не прилетит в виде смерти близкого человека", – ответил Труновой известный телеведущий Дмитрий Гнап.

Напомним, эта смерть мобилизованного вызвала большой общественный резонанс, Государственное бюро расследований назначило проверку обстоятельств инцидента

Как мы сообщали, в ТЦК утверждают, что погибший мобилизованный упал в обморок и ударился головой.

Ранее украинский журналист сообщил, что в Виннице ТЦК мобилизуют шизофреников.