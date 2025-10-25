Мобилизованный киевлянин, умерший от черепно-мозговой травмы, получил её в результате удара о пол после падения в обморок.

Так утверждают ТЦК Подольского района столицы и 71-я егерская бригада ВСУ в совместном заявлении.

Военные уверяют, что никто силу к мобилизованному не применял.

Ранее в Черкассах мужчина скончался во время медкомиссии в ТЦК.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине не менее 25 мужчин умерли после задержания военкомами.

Война в Украине продолжается 1339-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 24 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ в Днепропетровской области близ Вербового и Степового. Под Волчанском в Харьковской области противник расширяет зону смерти, где уничтожается всё, что движется. Между тем на добропольском направлении ВСУ освободили село Кучеров Яр.

