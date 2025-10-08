В Черкассах мужчина скончался во время прохождения медкомиссии в территориальном центре комплектации и социальной поддержки.

Об этом заявили в пресс-службе Черкасского областного ТЦК.

По предоставленной информации, у мобилизированного мужчины произошел приступ эпилепсии в автобусе.

"Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК при многопрофильной больнице интенсивного лечения, у военнообязанного произошел приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие подбежали к мужчине, чтобы помочь ему, и вызвали врачей того же заведения, где он должен был пройти комиссию. Пострадавший сразу был госпитализирован в медучреждение, однако скончался от полученной травмы.

Все обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют следователи, а в ТЦК идет служебное расследование.

Ранее мы писали, что в Смеле Черкасской области после задержания местным ТЦК и СП погиб кропивницкий тренер, основатель мастерской Let’s Move City и глава областной Кировоградской федерации брейк-данса Евгений Кушнир (Мочерняк).

До этого мы рассказывали, что в Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарненском РТЦК и СП. От семьи военкомы скрывали факт его смерти.