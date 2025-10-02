В Кривом Роге Днепропетровской области во время проведения оповещения представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на военкомов.

Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел сегодня утром во время проверки документов сотрудниками ТЦК. Мужчина напал на военнослужащих с холодным оружием и ранил двоих.

Пострадавших доставили в больницу, причем один из раненых находится в тяжёлом состоянии.

Нападавший скрылся, но его личность уже установлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 121 УКУ — "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее мы рассказывали, как в Тернополе местный житель на автомобиле сбил сотрудников ТЦК, в результате чего двое военных получили травмы. Инцидент тоже произошёл во время проверки документов.



Также сообщалось, что в городе Калуш Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки и освободила троих удерживаемых там мобилизованных.

