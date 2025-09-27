Львовский областной ТЦК прокомментировал ситуацию с мобилизацией мужчины из села Сасов, у которого дома остался лежачий отец.

Соответствующая публикация появилась на странице организации в Фейсбуке.

В ведомстве заявили, что его служащие действовали в рамках закона и нарушений не допускали. В ТЦК подчеркнули, что мужчина имел право на отсрочку от мобилизации, но документы для её продления не были поданы вовремя.

ТЦК отметил, что реорганизация органов соцзащиты действительно вызвала задержку в выдаче соответствующих справок, однако это не освобождает граждан от обязанности своевременно предоставлять необходимые документы.

Также сообщается, что мужчина, с которым произошёл инцидент, уже мобилизован и направлен на военную подготовку, поэтому возвращать его домой не будут.

Напомним, по данным СМИ, после задержания военкомами у мобилизованного остались без присмотра прикованный к постели отец и хозяйство: коровы, быки, птицы и собаки.

Накануне журналист Сергей Медяник заявил на камеру, что Винницкий ТЦК мобилизует мужчин с шизофренией из психбольницы.

