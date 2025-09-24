В селе Сасов, что во Львовской области, прикованный к постели мужчина остался без присмотра, потому что его сына мобилизовали.

Об этом говорится в сюжете "Громадського".

Как выяснилось, без присмотра осталось и большое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, кошки и собаки.

Отсрочка мужчины действовала до 6 августа, он продлевал ее каждые три месяца, но в этот раз не успел из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности, сообщил староста села.

Эта задержка произошла из-за реорганизации управления социальной защиты - с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики к Пенсионному фонду.

Мужчина объяснил это в ТЦК, однако ему все равно прислали повестку. На следующий день необходимую справку донесли, но в ТЦК ее уже не приняли.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники ТЦК на блок-посту мобилизовали отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги.У 28-летнего Владимира Страхова жена оставила семью, когда детям было два года, и с тех пор мужчина воспитывал их сам.

Напомним, в Винницкой области полиция с сотрудниками ТЦК устроили погоню за машиной с детьми, двумя маленькими девочками, которая не остановилась на их требование у села Кашперовка.