В Смеле Черкасской области после задержания местным ТЦК и СП погиб кропивницкий тренер, основатель мастерской Let’s Move City и глава областной Кировоградской федерации брейк-данса Евгений Кушнир (Мочерняк).

Об этом сообщили в соцсетях знакомые погибшего.

Так, Людмила Войтовицкая написала, что мужчина имел отсрочку и был задержан, когда ехал в Киев.

"Человек просто поехал в Киев, имея на это законное право, то есть отсрочку от службы, маршрутное такси было остановлено сотрудниками ТЦК, мужчину грубо вытолкнули и затолкали в автомобиль... Затем неизвестность для родных, розыск, реанимация Смелянской больницы и конец", - рассказала Войтовицкая.

Волонтер Яна Пшеницына тоже утверждает, что у погибшего была официальная отсрочка от мобилизации.

По словам знакомых, мужчина тренировал молодежь и много помогал ВСУ.

В областном Черкасском ТЦК заявили, что Кушнир погиб, выпрыгнув на ходу из автобуса по дороге из военкомата в учебную часть. При этом об отсрочке в ТЦК не упомянули, назвав погибшего солдатом запаса.

"22 августа из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена ​​команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смела военнообязанный, солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы. Гражданин был доставлен в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е. М. скончался", - говорится в публикации ТЦК.

Полиция открыла уголовное производство и выясняет все обстоятельства происшествия.

