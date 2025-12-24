Спустя 20 дней всплывают подробности убийства командира воевавшей в Украине российской бригады "Эспаньола" Станислава Орлова, известного под позывным Испанец.

Их опубликовали российские телеграм-каналы и СМИ.

По данным источников российского оппозиционного издания "Астра", 4 декабря в садовом товариществе "Флотский" в Севастополе к дому Орлова подъехали несколько автомобилей, из которых вышли вооружённые люди в масках. Они зашли в дом, после чего, по свидетельству соседей, прозвучали выстрелы. Скорая помощь, судя по записям, прибыла на место лишь спустя несколько часов.

Официально о гибели Орлова долгое время не сообщалось, родственников не уведомили, а его сын обратился в полицию с заявлением о пропаже отца только через неделю.

В окружении "Эспаньолы" утверждают, что следственные органы устанавливают обстоятельства смерти, однако неофициально заявляется, что они проводили проверку по подозрениям в торговле оружием и участии в организованной преступной группе. Ранее по схожим обвинениям был задержан один из командиров подразделения, а само формирование к осени 2025 года было фактически распущено.

Напомним, по одной из версий как роспуск "Эспаньолы", так и отстранение от его руководства Орлова и его последующая гибель связаны с попыткой этого подразделения стать политически субъектным. "Эспаньола" была сформирована из представителей фанатских организаций, а также из ультраправых и неонацистов. Бригада регулярно делала заявления политического характера в духе националистической повестки, а некоторые ее представители, например Топаз, публично выступали против Владимира Путина, хотя бригада от таких заявлений открещивалась. Согласно этой версии, подразделение и его основателя ликвидировали власти и спецслужбы, чтобы пресечь такую активность в зародыше, памятуя опыт политизации ЧВК "Вагнер", которая привела к мятежу. А обвинения в торговле оружием и прочих нарушениях стали лишь поводом, хотя и он сам по себе порождает интересный вопрос: кому и для каких целей продавали оружие командиры "Эспаньолы", если это действительно имело место.

При этом после смерти Орлова в российских военных телеграм-каналах, в том числе националистической ориентации, начали появляться рассказы бывших участников "Эспаньолы" о внутренней кухне подразделения, из которых ясно, что к подразделению было много и "неполитических" вопросов. В этих публикациях подразделение описывается как распиаренные ТикТок-войска, в которых реальную боевую работу вело минимальное число людей, а основной костяк составляли ультраправые футбольные фанаты.

По словам бывших военных, жалобы на отсутствие выплат привели к проверкам, в ходе которых выяснилось, что при формальной численности "Эспаньолы" от тысячи до нескольких тысяч человек на линии боевого соприкосновения находились лишь десятки. Остальные числились в подразделении, но фактически не участвовали в боях, а начисляемые им зарплаты присваивало командование бригады. В комментариях также утверждается, что для отчётности и выполнения боевых задач практиковалась аренда штурмовиков из других подразделений.

Отдельно бывшие участники рассказали о кумовстве и иммунитете для "своих" из ультраправого фанатского движения, что, по их словам, породило ощущение безнаказанности.

Упоминаются эпизоды с пропажей дорогостоящего оборудования, которые связывают с употреблением наркотиков в служебное время.

Российский ультраправый блогер Владислав Поздняков утверждает, что в момент задержания сам Орлов был под действием наркотиков и оказал сопротивление, после чего его убили, хотя это заявление противоречит версии очевидцев, рассказавших "Астре", что вошедшие в дом к Орлову вооруженные люди открыли стрельбу буквально сразу.