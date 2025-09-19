Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" стал 26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук.

Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Он уроженец села Барвиновка в Житомирской области, выпускник Национальной академии сухопутных войск.

С начала вторжения РФ прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского. Его подразделение воевало в Донецкой и Харьковской областях.

Предыдущий комбриг Ян Яцишин руководил бригадой с марта 2024 года. О причинах его снятия не сообщается.

"Магура" была основной ударной силой ВСУ в неудавшемся наступлении на Токмак летом 2023 года. После этого в бригаде были кадровые перестановки. Затем её перебрасывали останавливать российское наступление под Авдеевку.

Также бригада воевала в Курской области под Тёткино. Один из ее комбатов жаловался на "дебильные" задачи командования.

Известный украинский режиссёр Олег Сенцов служит в этой бригаде на должности младшего сержанта.

Максим Данильчук. Фото: Фейсбук

В последнее время в командовании ВСУ много перестановок.

Так, в августе Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Он отвечает за модернизацию украинской авиации и интеграцию с НАТО.

Также летом сообщалось о новом 27-летнем командире 34-й бригады береговой обороны морской пехоты, обороняющей позиции вдоль реки Днепр в Херсонской области. Служащие бригады выражали им резкое недовольство.