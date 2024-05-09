Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ.

Об этом он заявил в своих указах.

"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №313/2024.

При этом на должность командующим ССО назначил Александра Трепака.

"Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №314/2024.

Также Владимир Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.

"Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский официально уволил Залужного со службы и назначил послом в Великобритании.

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