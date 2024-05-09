Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ.
Об этом он заявил в своих указах.
"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №313/2024.
При этом на должность командующим ССО назначил Александра Трепака.
"Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №314/2024.
Также Владимир Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.
"Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Зеленский официально уволил Залужного со службы и назначил послом в Великобритании.
Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.