Депутаты фракции "Слуги народа" в Киевском совете в полном составе покинули сессионный зал во время голосования за присвоение звания "Почетный гражданин Киева" бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко.

Об этом сообщил на Ютуб-канале Борислава Березы сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

"12 депутатов Киевского городского совета от партии "Слуга народа" отказались голосовать. Они выступили, сказали, что не будут участвовать в этом, сделали демарш и вышли из зала. Это было очень странно", – сказал Белоцерковец.

Он предположил, что председатель фракции "слуг" Андрей Витренко получил звонок из Офиса президента.

"Господин Витренко, наверное, получил звонок из Офиса президента. Либо от Ермака, либо от Кулебы, и после этого совершили такой демарш. Мы же все понимаем, что они выполняют только политическую волю Банковой, политическую волю Офиса. Я хочу напомнить, что еще в 2022 году такой статус получил Сырский, и тогда "слуги народа" голосовали за", – напомнил Белоцерковец.

Сама фракция "Слуги народа" эту информацию не комментировала.

Сегодня мы сообщали, что Киевсовет наградил Залужного и Костенко званиями "Почетный гражданин Киева".

Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский уволил Залужного, назначив вместо него главкомом ВСУ Александра Сырского.