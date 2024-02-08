В четверг, 8 февраля, на сайте Офиса президента появились указы об увольнении Валерия Залужного и назначении Александра Сырского главкомом ВСУ.



Соответствующие документы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Назначить Сырского Александра Станиславовича главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - говорится в одном из указов.

Также опубликован указ об увольнении Сырского с поста главкома Сухопутных войск.

"Уволить генерал-полковника Сырского Александра Станиславовича с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ", - сообщается в документе.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский дал понять, что уволил Валерия Залужного из-за неудачного летнего контрнаступления ВСУ.

В свою очередь газета Politico писала, что отправленный в отставку главком ВСУ Валерий Залужный отказывался следовать рекомендациям советников США по проведению летнего наступления на российскую армию

Между тем в Офисе президента уже назвали главные цели, поставленные перед новым главкомом ВСУ Сырским. В частности, указывается "пересмотр тактики действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".