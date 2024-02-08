Родители и брат нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец - полковник ВС РФ в отставке, а ныне пенсионер.

Об этом пишет российское издание "Ридовка".

Родители Сырского, по данным издания, проживают во Владимире. Там же живет и брат нового главкома ВСУ Олег, который работает охранником.

Также издание сообщает, что до начала войны родители Сырского активно вели соцсети, где размещали посты, например, с марша "Бессмертного полка" в 2019 году, где они стоят с георгиевскими ленточками.

Агентство ТАСС поговорило с братом Сырского Олегом. Он подтвердил, что живет во Владимире, но уже много лет не общается с родственником.

"Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (в Украину - Ред.). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья", - сказал Олег.

Родители и брат Александра Сырского живут в РФ. Фото: Telegram

Напомним, в Офисе президента уже назвали главные цели, поставленные перед новым главкомом ВСУ. В частности, от Сырского ждут пересмотра тактики действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".

Как мы писали, новый главком ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области. Чем известен новый главком, мы рассказывали в отдельном материале.