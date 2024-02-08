В Офисе президента назвали главные цели, поставленные перед новым главкомом ВСУ Сырским
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал цели смены главнокомандующего, которую сегодня провел Владимир Зеленский.
По его словам, решение обусловлено необходимостью:
- Пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".
- Не допустить стагнации по линии фронта, "негативно влияющей на общественные настроения".
- Найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу.
- Также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.
Напомним, что сегодня Зеленский дал понять, что отправил Валерия Залужного в отставку.
Позже он сообщил, что назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ.
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