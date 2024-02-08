Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал цели смены главнокомандующего, которую сегодня провел Владимир Зеленский.

По его словам, решение обусловлено необходимостью:

Пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году". Не допустить стагнации по линии фронта, "негативно влияющей на общественные настроения". Найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу. Также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

Напомним, что сегодня Зеленский дал понять, что отправил Валерия Залужного в отставку.

Позже он сообщил, что назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ.

Также мы писали о том, что известно о новом главкоме ВСУ Сырском.

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