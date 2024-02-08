Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим ВСУ. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским (два зама Залужного - Ред.). Их опыт – на службе государства", - сказал Зеленский.

"В словах Зеленского о "необходимости одного видения и на фронте, и в штабе" читается легкая критика прежнего командования ВСУ во главе с Залужным. Получается, при нем такого "одного видения, по мнению президента, не было", - комментирует кадровое решение президента Украины телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Зеленский поблагодарил Залужного за два года службы.

Как писали украинские СМИ, решению президента Владимира Зеленского отправить в отставку главкома Валерия Залужного предшествовала презентация результатов закрытого социологического исследования, согласно которому, во-первых, увеличивается процент украинцев, которые выступают за скорейшее окончание войны пусть и путем компромиссов с Россией, а, во-вторых, падают рейтинги власти и президента при одновременном росте рейтингов Залужного и его еще даже не существующей партии.

В свою очередь западная пресса сообщала, что Александр Сырский отказывался заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ.