The Washington Post сообщает подробности разговора президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, в ходе которого, как сообщали СМИ, президент призвал главкома уйти в отставку.

Источники говорят, что разговор, который состоялся в понедельник, был острым из-за их разногласий о том, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году.

Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч военнослужащих. Зеленский счел эту цифру нецелесообразной, учитывая нехватку униформы, оружия и тренировочных средств, а также потенциальные проблемы, связанные с мобилизацией.

Отметим, что и ранее Владимир Зеленский публично говорил, что Украине не хватает средств для оплаты такого количества новых призывников.

Валерий Залужный возразил, что Украина уже испытывает нехватку сил из-за растущих потерь и нуждается в 400 тысячах новых солдат, чтобы ответить на планы мобилизации в РФ.

Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а западные партнеры замедлили военную помощь, "поэтому, возможно, новый командир оживит ситуацию".

По данным WP, главкома и его команду все же уволят. При этом другие западные СМИ писали о том, что Зеленский отложил это решение из-за утечки информации и негативной реакции западных партнеров.