Сразу два западных издания сообщают, что глава ГУР Кирилл Буданов отказался от должности главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

Об этом, в частности, пишут "The Economist" и "New York Times".

Издания утверждают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть намерения уволить Залужного, но пока нет кандидатуры на его замену.

В качестве претендента на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками 58-летнего Александра Сырского.

В свою очередь The Economist считает, что "изгнание" одной из самых популярных фигур в Украине было бы слишком спорным и ознаменовало поворотный момент в войне.

The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Зеленский решил отложить увольнение, когда эта новость стала известна СМИ.

Ранее издание Financial Times сообщала, что Зеленский уволит Залужного рано или поздно. FT пишет, что замена Залужного может "нервировать западных партнеров" и произойдет в критический момент войны.

На днях украинские телеграм-каналы сообщили о том, что главнокомандующего сняли с должности. Также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.

Однако вскоре пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил в комментарии журналистам, что Зеленский не увольнял Залужного.