В ходе вчерашних обсуждений возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного снова всплыло имя главы ГУР Кирилла Буданова.

Его, как пишет ряд журналистов, Владимир Зеленский и хочет сделать новым главкомом ВСУ.

Официально это не подтверждалось. Хотя на днях нардеп от "слуг народа" Марьяна Безуглая назвала фамилию Буданова в числе вероятных сменщиков Залужного.

Вчера главред "Цензора" Юрий Бутусов раскритиковал это гипотетическое назначение. И обвинил Буданова в отсутствии опыта стратегического командования - а также в провале ряда операций, упомянув при этом остров Змеиный и Энергодар, которые, по словам Бутусова, были "на редкость бездарно спланированы".

Речь, судя по всему, идет о попытках высадки ГУР на острове Змеиный в мае 2022 года. И в Энергодаре - в октябре того же года.

Напомним чуть детальнее об этих операциях.

О том, что украинский спецназ пытался высадиться на Змеином, тогда сообщало минобороны РФ. По его данным, Украина пыталась 7 и 8 мая перебросить на остров морской и вертолетный десант.

По утверждению россиян, катера были потоплены, а вертолеты сбиты, десант погиб. Украина этого официально не подтверждала, но через несколько дней Буданов заявил, что "Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный" (россияне ушли оттуда только 30 июня).

Мы писали подробно о событиях того времени на Змеином.

Что касается Энергодара, то Россия сообщала о попытке его захвата еще в октябре 2022 года. Говорилось, что были задействованы 37 лодок и катеров, из них 14 лодок были потоплены, остальные ушли под огнем артиллерии. По утверждению россиян, погибло более 90 украинских десантников.

Спустя полгода неудачную попытку взять город и территорию Запорожской АЭС подтвердила британская The Times. Количество потерь она не уточняла, но писала, что в операции принимали участие около 600 человек.

Основной причиной провала издание называет ошибку в расчетах - ВСУ не ожидали, что у россиян будет на берегу такое плотное артиллерийское прикрытие (то есть не сработала военная разведка).

Позже сам Буданов подтвердил, что спецназ ГУР трижды пытался освободить Энергодар и Запорожскую АЭС, но все операции завершились неудачей. По его словам, успеху помешали как управленческие, так и исполнительские недостатки.

Но, по его словам, спецназовцы приобрели навыки, которые затем использовали при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области (где ВСУ сейчас удерживают плацдарм в Крынках, хотя оценки его необходимости на Западе и в Украине довольно неоднозначны).