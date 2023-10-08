Спецназ Главного управления разведки при Минобороны Украины трижды пытался освободить Энергодар и Запорожскую АЭС, но все операции завершились неудачей.

Это признал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

По словам Буданова, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС.

Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.

Затем бойцы ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сотен человек, в том числе командир Иностранного легиона Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.

В момент третьей десантной высадки противник подвел к берегу тяжелую технику, в том числе танки. Поэтому спецназу снова не удалось закрепиться, и он отступил.

Буданов признал, что успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки. Но, по его словам, спецназовцы приобрели навыки, который затем использовали при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области.

Напомним, ранее о неудачной операции украинского спецназа сообщали западные СМИ, а до того - российское командование.

Между тем недавно ГУР опубликовало кадры высадки украинского спецназа в Крыму и на двух черноморских косах.

После этого у побережья Крыма нашли тело в гидрокостюме с автоматными магазинами.