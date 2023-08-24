Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины публикует видео рейда на мыс Тараханкут в Крыму.

Судя по видео, десант не просто подплыл на лодке к берегу, как сообщалось ранее, но еще и высадился на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на какое-то здание. Оно похоже на коттеджный домик для туристов в Оленевке.

На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника", - говорится в сообщении ГУР.

Заявлено, что все цели и задачи выполнены, а украинские бойцы без потерь покинули место событий.

Ранее мы писали о том, что известно о рейде украинской разведки на мыс Тарханкут в Крыму.

Также мы писали о том, что накануне в Оленевке на западе Крыма был поражен российский комплекс С-400.

И о том, что ранее главный разведчик Украины Буданов пообещал новые удары по Крыму "на днях".

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

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