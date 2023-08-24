В рамках стратегии по восстановлению Крыма после его деоккупации правительство разрабатывает экономическую модель развития полуострова.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Модель включает в себя пять основных пунктов.

Первый - это превратить Крым в новый туристический центр Европы. Это новая гостиничная инфраструктура и новые публичные пространства под брендом Крым365.

Второй - соединение Крыма с Украиной, Европой и миром.

Третий - интегрировать Крым в систему ENTSO-E. Кроме того, планируется разработка Черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет нетто-экспортером энергоресурсов.

Четвертый - развитие аграрного сектора. Правительство готовит проект восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины.

Пятый - создание на полуострове ІТ-хаба европейского и мирового уровня. Специальный режим для привлечения инвестиций в науку, образование и инновации.

Он также отметил, что Крым должен стать украинским аналогом Кремниевой долины.

Недавно сообщалось, что в Раде предложили провести социокультурную реинтеграцию крымчан после освобождения полуострова.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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