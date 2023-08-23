Анализируем итоги 546-го дня войны в Украине.

Контрнаступление и советы США

Генштаб сегодня с утра сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении.

Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска (но там на данный момент идут бои, поскольку россияне укрепились в южной части села, и со вчерашнего дня об изменениях здесь не сообщалось).

Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Двигаясь в ее направлении, ВСУ пытаются обойти Работино с юго-востока.

Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны. В частности, это точка зрения "Института изучения войны". Но больше никто из военных экспертов и участников боевых действий об этом не заявлял.

Российские военные телеграм-каналы публикуют видео подбитых "Брэдли" и "Мардеров" с этого участка фронта. Западные СМИ пишут о потере машин для разминирования. В частности, в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которую недавно задействовали на южном направлении.

Как сообщает Forbes, в бригаде за неделю были списаны как минимум две из 20 машин для разминирования M1132. Они оказались уязвимыми, поскольку их сделали легкими для транспортировки по воздуху - но теперь машину можно пробить даже из крупнокалиберного пулемета. А добавление тяжелых противоминных катков ухудшило ее проходимость.

Издание отмечает, что 82-ю бригаду планировали ввести в бой, когда остальным наступательным бригадам потребуется ротация. Это произошло на прошлой неделе, когда главное подразделение, штурмующее Работино - 47-я механизированная бригада - потеряла по меньшей мере 25 из 99 "Брэдли".

Напомним, министр обороны Анна Маляр заявила, что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте по ней за сутки было нанесено пять авиаударов.

Ранее Forbes и Bild сообщали, что 82-я бригада - это один из последних резервов ВСУ на Запорожском направлении. Украина этого не подтверждала.

Говоря о ходе контрнаступления, Владимир Зеленский заявил, что оно идет "очень сложно".

"Если вы не против, не всё буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное - тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: Мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но тем не менее направление правильное", - заявил президент Украины во время встречи с премьером Финляндии.

На эту тему вчера вышла очень показательная статья в западных СМИ. New York Times написала, что США советуют ВСУ сосредоточиться на южном фронте. Американские стратеги считают, что войска Украины слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении.

"Слишком много войск, включая некоторые из лучших боевых подразделений, находятся не в тех местах", - пишет газета. В частности, подразумевая Бахмут, где ВСУ также ведут атаки.

Издание пишет, что главная цель наступления – отрезать российские линии снабжения на юге Украины, разорвав сухопутный мост между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этой цели, украинское командование распределило войска и огневую мощь примерно поровну между востоком и югом.

В результате в районе Бахмута и других городов на востоке страны находится больше украинских войск, чем под Мелитополем и Запорожьем на юге.

Американцы советуют Украине сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и пробивать российские минные поля и другие защитные сооружения, даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники.

Только при смене тактики и резком продвижении темп контрнаступления может измениться, сказал один из американских чиновников.

Как пишет издание, в ходе видеоконференции 10 августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, его британский коллега Тони Радакин и Кристофер Каволи, командующий силами США в Европе, призвали главкома ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении.

По словам двух официальных лиц, присутствовавших при разговоре, Залужный согласился.

На ту же тему высказался и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Я считаю, что там (под Бахмутом - Ред.) надо становится в плотную оборону, а часть сил перебрасывать на юг для решения главных задач. Потому что взятие Бахмута ничего не дает. Перерезание же сухопутного коридора на юге фактически отбрасывает всю ситуацию по состоянию на 24 февраля и означает проигрыш России в войне, даже несмотря на удержание оставшейся территории. Но вместо того, чтобы бросить 3-5 бригад на юг, мы бодаемся за гору щебенки, в которую превратился Бахмут", - заявил Арестович.

О том, что значит совет США сосредоточить все усилия на юге, и к чему такое перераспределение ресурсов может привести, "Страна" подробно анализировала здесь.

Удары по Дунаю и Тарханкуту

Ночью по Украине было запущено 20 "Шахидов", украинская ПВО сбила 11. Остальные ударили по зерновым терминалам на Дунае в Одесской области, также они попали в производственно-перегрузочный комплекс.

Днем беспилотники ударили по Сумской области - в городе Ромны уничтожена школа, погибли четыре человека, среди них, как сообщается - два учителя.

Москву и область ночью снова атаковали беспилотники. Один из них попал по недостроенному зданию в "Москве-Сити", куда ранее уже дважды прилетали БПЛА. По данным минобороны РФ, ещё два дрона были сбиты над территорией Можайского и Химкинского районов области.

Днем военная разведка Украины заявила, что уничтожила на мысе Тарханкут в Крыму установку ЗРК С-400 - это новейший российский комплекс ПВО. Сообщается, что были полностью уничтожены сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

В РФ информацию не комментировали. Российские телеграм-каналы высказали предположение, что уничтожена была установка С-300.

Мыс Тарханкут находится на западной оконечности полуострова - то есть, со стороны Одесской области. В этом районе в последние дни произошло несколько инцидентов. Во-первых, попытка атаки надводных дронов на газовые вышки, захваченные Россией в 2014 году. Во-вторых, атака российского самолета на украинский военный катер в районе острова "Змеиный".

Россияне заявили, что утопили этот катер. Украинская разведка в ответ заявляет, что самолет РФ действительно пытался атаковать военные суда Украины в Черном море, но выпущенная ракета в цель не попала, упав в море.

А ВСУ в ответ сами поразили ракетой российский борт, и тот был вынужден улететь в направлении ближайшего аэродрома. ГУР публикует свое видео инцидента. Он произошел около газовой вышки. На кадрах видна пущенная с катеров ракета, но куда она попала, на видео не показано.

То есть, со стороны мыса Тарханкут, недалеко от которого расположены вышки "Черноморнефтегаза", на днях была активизация боев.

Российские военные телеграм-каналы предполагают, что ракета по российской ЗРК могла быть пущена с украинского катера, который подошел к этому району (Украина получала от Британии ракеты Brimstone, которые могут монтироваться на корабли). Но Украина этого не подтверждала.

Мобилизация и отношение украинцев к войне

В Украине новые признаки усиления мобилизации.

Прежде всего - об этом прямо заявил сам Зеленский.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", – сказал президент.

Кроме того, вчера полиция провела более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. И изъяла более 10 тысяч медицинских дел, по которым подозревается коррупция.

Речь идет о выдаче липовых справок уклонистам для выезда за границу. Теперь эти документы будут проверяться. Полиция обещает "дать правовую квалификацию" действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы.

То есть, в Украине могут начать открывать уголовные дела на уже уехавших мужчин, которые "купили" справку о непригодности к службе.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, истории болезни белобилетчиков будут отправлены на экспертизу.

"Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут "колоться" и давать показания на военкомов. И, таким образом, раскроется вся схема", - сообщил источник.

Также вчера стало известно, что военкоматам предоставят доступ ко всем госреестрам. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, к середине осени власти выйдут на более серьезную цифровизацию территориальных центров комплектации.

По его словам, это позволит автоматически обмениваться информацией от реестров Минюста, МВД, Центризбиркома, МИДа, Госпогранслужбы. Судя по всему, делается это также для усиления контроля за выдаваемыми в ТЦК документами.

О том, почему в Украине начали резко ограничивать возможности "отмазаться" от армии, "Страна" уже рассказывала. Контрнаступление, которое пошло не по плану, требует как закрытия текущих потерь, так и создания резервов на следующие кампании.

При этом, судя по жестким мерам, которые внедряются сейчас сверху, у ВСУ закончился приток нужного количества добровольцев, а остальное население по разным причинам не мотивировано воевать.

Косвенно это показывает и социология. В Украине оказалось очень много людей, которые готовы к заморозке конфликта.

Так, относительное большинство опрошенных украинцев (43,3%) в том или ином варианте выступили за прекращение боевых действий, если РФ усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда демократические инициативы и центра Разумкова.

20,7% респондентов предпочли бы попытаться в таком случае заморозить конфликт, но не идти на уступки России. 22,6% опрошенных считают, что в таком случае нужно начать переговоры с РФ о прекращении войны.

Но 41,5% считают, что Украина все равно должна продолжать воевать.

При этом на юге и востоке Украины более 50% опрошенных выступают либо за заморозку боевых действий, либо за переговоры с Россией.

В то же время большинство опрошенных отрицательно отнеслись к предложенным вариантам уступок России ради прекращения войны - отказ от вступления в НАТО, согласие с аннексией территорий, сокращение численности ВСУ, предоставление русскому языку статуса государственного, отказ от политики декоммунизации.

Отказ от намерения вступить в НАТО в большей степени поддерживают жители юга и востока страны. Хотя и там более 50% против такого варианта.