Самая важная новость по войне сейчас – совет западных союзников главкому ВСУ Валерию Залужному сконцентрировать усилия на южном фронте (направление главного удара) с целью перерезать сухопутный коридор в Крым и снизить активность на всех других фронтах. С этим советом, как пишут западные СМИ, Залужный согласился.



Совет совершенно логичный. Уже давно у многих экспертов (в том числе и украинских) возникают вопросы для чего командование ВСУ тратит столько сил для наступления, например, на бахмутском направлении с учетом его стратегической тупиковости. В мае-июне этому еще было информационно-политическое объяснение – успехи украинских войск под Бахмутом были на руку Пригожину, готовившему мятеж, на который возлагали большие надежды в Киеве. Но после провала мятежа, а также после зачистки телеграмм-пространства РФ, где сильно понизился уровень критики российского военно-политического руководства, битва за Бахмут стала бессмысленной и с этой точки зрения – даже если город бы вернули, разгонять по этому поводу "зраду" в России было бы уже особо некому.



При этом под Бахмутом воюют одни из самых боеспособных украинских подразделений. Например, 3-я ОШБ. А возрожденный "Азов" во главе с вернувшимся из Турции Денисом Прокопенко ("Редисом") почему-то перебросили не на юг, а под Кременную. При том, что ситуация на фронте Купянск-Сватово-Кременная также не особо влияет на ход войны. Даже если россиянам удастся выйти к восточному берегу Оскола, что, по мнению экспертов, является целью их наступления на данном направлении, это не будет иметь какого-либо стратегического значения.



В отличие от перерезания сухопутного коридора в Крым, которое станет тяжелейшим поражением РФ, вынудит россиян уйти с левобережья Днепра и создаст предпосылки для успешного наступления ВСУ на полуостров, в виду его логистической уязвимости.



Поэтому, повторимся, совет украинскому командованию сконцентрировать максимум усилий на юге, является максимально очевидным. И нельзя исключать, что Генштаб ВСУ такому совету действительно последуют.



Что это изменит с точки зрения ситуации на фронте?



Ответ на данный вопрос зависит от соотношения резервов сторон. Очевидно, что сейчас украинские войска на южном фронте пусть медленно, но продвигаются. Если к ним придет подкрепление, которое позволит увеличить число направлений удара, то успехи могут стать еще ощутимее. Однако, можно вспомнить, что в прошлом году российские войска также наступали. Но, после июля, когда был ими взят Лисичанск, продвижение на всех фронтах фактически остановилось, так как соотношение сил сторон к тому моменту оказалось в пользу ВСУ – численность украинской армии росла за счет мобилизации и притока добровольцев, в то время как российской снижалась за счет потерь (и так было вплоть до объявления мобилизации в РФ).



Поэтому если украинская армия прорвет первую линию обороны россиян на юге и упрется во вторую, которая будет не менее крепкой и насыщенной войсками, то на этом наступление может и остановиться, даже несмотря на переброску подкреплений (тем более, если активность на других фронтах снизится, то подкрепления оттуда перебросит на юг и РФ).



Если же резервов у россиян окажется недостаточно, то прорыв первой линии обороны создаст предпосылки для быстрого продвижения к Азовскому морю.

На счет соотношения резервов в экспертных кругах бытует две прямо противоположные точки зрения.



По одной из них соотношение это уже сейчас в пользу России, чья действующая армия на линии фронта превосходит по численности украинскую, а планы по мобилизации в Украине срываются из-за повальной коррупции в военкоматах.



По другой – соотношение в пользу Украины, а российская армия уже воюет на пределе своих сил. Эту проблему РФ могла бы решить за счет новой волны мобилизации. Но, как считается, российское руководство не хочет ее объявлять, опасаясь роста недовольства и социальной напряженности внутри страны. Впрочем, если будет угроза потери стратегически важного сухопутного коридора в Крым, то вряд ли Кремль воздержится от мобилизации.

И, тем более маловероятно, что армейское командование в лице Шойгу и Герасимова, чья судьба напрямую зависит от ситуации на фронте, будет занижать перед Путиным потребность в резервах и отговаривать его от мобилизации. Скорее наоборот.



Правда, если вторая точка зрения верна и мобилизация в РФ будет объявлена, то это вряд ли случится до 10 сентября, когда в России пройдут выборы в субъектах федерации (в том числе и мэра Москвы). А затем нужно будет еще время для того, чтоб отправить мобилизованных на войну. То есть, самый ранний срок, когда мобилизация (если она будет) сможет сказаться на положении дел на фронте – это конец сентября. Поэтому ближайший месяц в любом случае будет решающим с точки зрения хода наступления ВСУ.